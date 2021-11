GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge passione in piscina, lui spiazza: bloccato l’ingresso della moglie (VIDEO)

In questi giorni la “storia” tra Alex Belli e Soleil Sorge pare sia giunta ad un epilogo in quanto i due hanno trascorso momenti di “passione” nella piscina della casa. Dopo aver trascorso una serata molto divertente organizzata dallo staff del programma, i due si sono lasciati andare ad effusioni molto romantiche.

L’intesa tra i due è divenuta così forte al punto da spingere Belli a pronunciare delle frasi piuttosto forti nei confronti della moglie, o presunta tale, Delia Duran. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

I momenti di passione tra Alex e Soleil Sorge

Questo fine settimana, la produzione del GF Vip ha deciso di organizzare per i ragazzi una serata all’insegna del buon cibo e di qualche bicchierino in più. I concorrenti, così, si sono concessi una serata di giochi, musica e baldoria. Ad un certo punto, però, Alex Belli e Soleil Sorge si sono isolati in piscina e si sono lasciati andare a qualche momento di passione. Nello specifico, l’attore ha cominciato a trascinare la sua coinquilina in acqua, provando a prenderla in braccio.

Lei ha opposto resistenza, tuttavia, non è riuscita a resistere all’impeto e alla forza del suo interlocutore. I due, così, sono finiti in acqua con tutti gli indumenti addosso ed hanno cominciato a scherzare e a spruzzarsi l’acqua in faccia. Nel bel mezzo di questo momento di goliardia, poi, entrambi si sono abbracciati e si sono mostrati particolarmente complici. La loro intesa è stata palese a tutti, al punto che in molti hanno commentato l’accaduto, sia dentro sia fuori la casa. (Continua dopo il video)

Il dietrofront di Belli sull’ingresso di Delia al GF Vip

I momenti trascorsi in piscina sono stati davvero pieni di passione per Soleil Sorge e Alex Belli, al punto da spingere quest’ultimo a fare delle riflessioni molto importanti. Nel corso delle precedenti puntate del GF Vip, Alfonso Signorini aveva paventato l’ipotesi di far entrare in casa Delia Duran. In tale occasione, Alex rispose che sarebbe stato più che felice che la sua donna entrasse a far parte del programma insieme a lui.

Dopo i momenti trascorsi in piscina con Soleil, però, Belli ha cambiato completamente opinione. Durante uno sfogo con Miriana Trevisan, infatti, il concorrente pare abbia dichiarato di voler fare in modo che l’ipotetico ingresso di Delia venga bloccato. Il giovane pare abbia cambiato idea a riguardo e non voglia più che la donna entri in casa. Cosa accadrà dunque adesso?