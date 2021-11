GF Vip, lite accesa tra Francesca e Gianmaria: “Sei maleducato, non mi prendere per il cu…” (VIDEO)

Alcune ore fa c’è stata una discussione piuttosto aspra tra Gianmaria e Francesca all’interno della casa del GF Vip. Tutto è nato nel momento in cui la Cipriani si è resa conto che il suo coinquilino avesse mangiato del cibo destinato a lei.

A far perdere le staffe all’esuberante showgirl, però, non è stato tanto il fatto in sé quanto, piuttosto, il modo in cui ha reagito il coinquilino nel momento in cui è stato messo al corrente della cosa. Scopriamo che cosa è accaduto.

Lo scontro tra Gianmaria e Francesca

Nella casa del GF Vip, c’è stato uno scontro tra Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi. Il pubblico da casa si è trovato a vedere un lato della personalità della Cipriani davvero insolito. La protagonista, infatti, è quasi sempre solare e allegra, ma in questa circostanza non ha potuto fare a meno di mostrarsi piuttosto adirata. In particolar modo, la concorrente è andata in camera da Antinolfi per redarguirlo per aver mangiato del cibo destinato a lei.

A quel punto, Gianmaria ha risposto in maniera piuttosto divertita dicendo che non si aspettava che la cosa avrebbe infastidito così tanto la showgirl. Il tono ironico adoperato dall’imprenditore ha fatto perdere le staffe alla Cipriani, la quale ha sbottato contro di lui dandogli del maleducato. La protagonista, infatti, ha detto di non aver affatto apprezzato il comportamento del ragazzo specie perché, ad un certo punto, ha cominciato addirittura a riderle in faccia.

I concorrenti del GF Vip si schierano con la Cipriani

Questo genere di modo di fare non si sposa affatto con le abitudini della showgirl. La lite tra Gianmaria e Francesca è proseguita per un bel po’ di tempo e i concorrenti del GF Vip si sono schierati dalla parte della donna. Manila Nazzaro, ad esempio, si è avvicinata ad Antinolfi e gli ha detto di essere in errore. Si tratta di una forma di rispetto e di principio quella di non mangiare il cibo altrui.

Inoltre, se proprio Gianmaria fosse stato colto da un raptus di fame avrebbe potuto chiedere alla proprietaria il permesso o, comunque, si sarebbe potuto scusare con lei per il gesto di cattivo gusto. Il video in questione è divenuto virale sul web e anche i telespettatori hanno commentato quanto accaduto accusando Antinolfi. Quest’ultimo pare sia diventato insopportabile a molti. Non ci resta che attendere per vedere se e quando il pubblico lo eliminerà.