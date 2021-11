GF Vip, Alex Belli e la confessione su Delia Duran: “Non la voglio più vedere”

Alex Belli non vuole più vedere la Duran al GF Vip 6

Nelle ultime due settimane Alex Belli al Grande Fratello Vip ha detto più volte agli autori e al conduttore Alfonso Signorini di volere un confronto con la ‘moglie’ Delia Duran.

Nella serata di sabato, però, l’inquilino della casa più spiata d’Italia ha improvvisamente cambiato idea, arrivando a dire: “non la voglio più vedere”. Per quale ragione? Cosa bolle in pentola? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

Il gieffino cambia idea su Delia

Al Grande Fratello Vip 6 Alex Belli ha detto: “Ho detto una cosa forte oggi. Contro chi? Sulla situazione attuale. Ho detto una cosa fortissima, ma sono cose che ho dentro e che devo dire, altrimenti scoppio e quindi meglio che le dico tutte. Prima di partire ho detto a tutti i miei affetti ‘ragazzi qualsiasi cosa succeda, o sostenetevi, o sottraetevi. Non cadete nei tranelli che succedono’. La mia più grande paura era proprio quello che è successo. Quando hop visto i suoi occhi qui dentro mi sono detto ‘troppo preoccupata per sta roba qui’”.

Per poi continuare in questo modo: “Allora oggi ho detto ‘non la voglio più vedere’. Voglio che lei stia nel suo mondo, non ha bisogno di stare qui. Lei ha da fare tante cose fuori tra banche, mutui, la cagnolina, la madre che non parla italiano. Ha un mondo a cui pensare ed è bene che stia lì. Adesso che la situazione nel game è balance non la voglio vedere. Poi quello che mi ha detto Sonia, che certe cose mi ledono”.

Sonia Bruganelli e il consiglio ad Alex Belli

Ma come mai Alex Belli avrà cambiato idea in questo modo repentino? Il gieffino ha fatto riferimento alle parole di Sonia Bruganelli, perché la moglie di Paolo Bonolis gli ha detto apertamente che il comportamento di Delia Duram lo ha danneggiato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6. Ora, l’ex protagonista di Centovetrine si sarà fatto due calcoli: “meglio non chiarire con la compagna che rischiare di essere sbattuto fuori dal televoto”.

“La tua immagine si è indebolita anche fuori. Mi permetto di dare un consiglio ad Alex. Da quando è iniziato questo meccanismo con Delia si è incrinata la tua immagine fuori, ti dico che non è solo Soleil. Ti posso dare un consiglio da spettatrice. Secondo me dovresti tornare a fare da solo il tuo percorso con Soleil, siete fortissimi insieme. Rischi che tra due settimane esci tu ed entra Delia”, ha asserito la collega di Adriana Volpe.