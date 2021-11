Katia Ricciarelli rivela quando le scade il contratto al GF Vip 6: “Dopo non resto!”

Katia Ricciarelli lascia il Grande Fratello Vip 6?

Stando alle sue dichiarazioni, Katia Ricciarelli fra tre settimane uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 6? La sesta edizione del reality show, come annunciato giorni fa, si allungherà di ben tre mesi, ma questo i concorrenti ancora non ne sono a conoscenza.

L’unica novità che hanno saputo da Alfonso Signorini è che nella serata di lunedì entreranno dei nuovi concorrenti. Si parte con Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Da contratto, però, molti di loro hanno dato disponibilità fino al 13 dicembre, data di quando sarebbe dovuto effettivamente terminare il programma di Canale. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

Il GF Vip 6 allungato fino a metà marzo 2022

Una data provvisoria qualora gli ascolti tv non avessero premiato la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dunque, dopo quella fatidica data, come è accaduto l’anno scorso, gli autori del reality show metteranno i concorrenti davanti una scelta.

Ovvero allungare il contratto e rimanere nella casa più spiata d’Italia, oppure uscire definitivamente. Ad esempio, nella quinta stagione un paio di inquilini decisero di non firmare per altri tre mesi, come ad esempio Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci.

Katia Ricciarelli svela che rimarrà fino al prossimo 13 dicembre

In questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 a prendere la decisione di aprire la porta rossa della casa più spiata d’Italia e andarsene potrebbe essere Katia Ricciarelli. Infatti, la scorsa settimana la cantante lirica a Davide Silvestri ha confessato di aver firmato il contratto fino al 13 dicembre 2021, liberandosi da impegni fino a quella data. “Dopo quella data non resto“, ha asserito la soprano.

Per caso quest’ultima vuole trascorrere le vacanze natalizie insieme alla sua famiglia come fece l’anno scordo la Gregoraci? Questo pensiero potrebbero averlo anche Miriana Trevisan, Carmen Russo e Aldo Montano che a casa hanno dei figli minorenni.