Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: segnalazione su Marcello, Roberta bacia…

Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, martedì 23 novembre, rivelano che al trono over ci sarà grosso fermento a causa di una segnalazione su Marcello. A portarla sarà Armando, ma poi la situazione prenderà una piega del tutto diversa.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, sarà la volta di Roberta, la quale racconterà di essere uscita in esterna con entrambi i corteggiatori. Sono scattati dei baci, scopriamo con chi.

Bufera nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Marcello. Quest’ultimo racconterà le ultime dinamiche avvenute in esterna con Jessica. I due sono usciti insieme, tuttavia, le cose hanno preso una brutta piega. Entrambi, infatti, paleseranno di non essere stati molto bene, al punto che lui si è anche addormentato. Questa situazione, quindi, li spingerà ad interrompere la loro conoscenza.

A quel punto, interverrà Armando, il quale dirà di avere una segnalazione su Marcello che testimonierebbe il fatto che è ancora fidanzato con quella che definisce come la sua ex. A tal proposito, porterà in studio delle fotografie. Marcello, però, riuscirà a difendersi egregiamente al punto da spingere il suo interlocutore a dover fare un passo indietro. Anche Maria De Filippi prenderà la parola per accusare Armando di aver riportato una segnalazione poco attendibile in quanto proviene da una donna ben nota alla redazione.

Baci appassionati al trono classico

Questa persona avrebbe, in più occasioni, provato a screditare il programma e anche alcuni dei partecipanti, per tale ragione, la conduttrice chiederà ad Armando di fare dietrofront. Messo con le spalle al muro, Incarnato chiederà scusa al suo interlocutore e i due finiranno addirittura per stringersi la mano. Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne al centro dello studio siederà Roberta.

Quest’ultima è uscita sia con Samuele sia con Luca. Con entrambi ci sono state delle esterne molto belle al punto da far scattare baci appassionati con tutti e due i corteggiatori. Naturalmente, i ragazzi si mostreranno molto delusi di non aver avuto l’esclusiva, per tale motivo, si accenderanno delle polemiche. Alla fine, Roberta dirà di essere invaghita di entrambi, ma di trovare molto più stuzzicante la conoscenza con Samuele, pertanto, sceglierà di ballare insieme a lui.