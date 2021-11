GF Vip, frecciate tra Sonia e Alfonso per tutta la puntata, lui sbotta: “Tu mi hai mandato a…”

Lunedì 22 novembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip e in tale occasione Sonia e Alfonso non hanno perso occasione per lanciarsi delle velenose frecciatine. Lo scorso venerdì i due hanno avuto uno screzio che, a quanto pare, non è stato digerito da nessuno dei due.

Per tale motivo, ieri ne hanno approfittato per continuare a punzecchiarsi. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che si sono detti e come si è evoluta poi la vicenda.

Le stoccate tra Sonia e Alfonso

Tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini pare si respiri aria di tensione al GF Vip. I due, in più occasioni, si sono lanciati frecciatine per rivangare quanto accaduto lo scorso venerdì. In tale occasione Sonia stava esprimendo un concetto, ma il conduttore l’ha interrotta prima che finisse la frase e lei lo ha mandato a quel paese. Nella puntata di ieri, dunque, i due non se la sono mandati a dire. Quando in casa è entrata Maria Monsè, la donna ha subito intavolato l’argomento chiedendo alla Bruganelli di portare a termine il suo discorso dell’altra sera.

Lei, con fare piuttosto stizzito, ha lasciato intendere di non essere riuscita a continuare a causa di Alfonso. In seguito, poi, la moglie di Paolo Bonolis ha preso la parola per commentare una dinamica in cui ha fatto parte anche Lorenzo Amoruso. Ebbene, anche in tale occasione il conduttore ne ha approfittato per pungerla.

I due si chiariscono al GF Vip

Nello specifico, la donna ha chiesto di intervenire e, come prima cosa, ha voluto ringraziare il suo interlocutore per un regalo ricevuto da lui. A quel punto, allora, Alfonso ha sbottato contro Sonia dicendole di non poter prendere la parola per fare un ringraziamento invece di commentare le dinamiche del GF Vip. Infine, poi, i due hanno parlato in maniera esplicita di quanto accaduto la volta precedente.

Signorini, allora, ha fatto capire di avercela un po’ con l’opinionista perché l’altra volta lo ha mandato a quel paese. Lei, però, per cercare di rimediare, ha detto che usa farlo solo con le persone che ama veramente, pertanto, lo ha fatto solo con lui e con suo marito. Dinanzi queste parole, quindi, i due si sono abbracciati ed hanno sancito finalmente la pace. Sarà duratura? Lo scopriremo nelle prossime puntate.