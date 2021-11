Matteo e Noemi, ex Uomini e Donne, si sono già lasciati? Parla lei: ecco cosa è successo (FOTO)

Da un po’ di giorni i fan di Uomini e Donne si sono resi conto di strani comportamenti da parte di Matteo e Noemi. I due si sono conosciuti nel talk show pomeridiano qualche mese fa ed hanno deciso di uscire insieme, su esortazione della padrona di casa.

Ad ogni modo, da qualche giorno entrambi hanno cominciato ad assumere dei comportamenti piuttosto bizzarri, che hanno subito fatto pensare ad una possibile crisi in atto tra loro. Lei ha deciso di rompere il silenzio. Ecco cosa è successo.

Noemi rompe il silenzio su Matteo

In queste ore, Noemi Baratto ha pubblicato un post su Instagram in cui ha spiegato cosa sia successo tra lei e Matteo dopo alcune settimane dalla fine del percorso a Uomini e Donne. I fan avevano notato comportamenti strani da entrambi, specie nel corso di una diretta sui social. Lei era molto distaccata e spenta, cosa che ha fatto subito intuire che qualcosa non andasse.

Ad ogni modo, i diretti interessati hanno voluto mantenere massimo riserbo sulla faccenda, al punto da non intervenire affatto. All’ennesimo messaggio con domande inerenti alla loro storia, la giovane ha deciso di parlare. Noemi, allora, ha pubblicato tra le sue IG Storues un commento in cui ha spiegato come stiano andando le cose. La fanciulla non ha potuto negare che tra i due ci sia stata qualche tensione di troppo nell’ultimo periodo. Questo, dunque, spiegherebbe le frecciatine che si sono lanciati sui social.

I fan di Uomini e Donne non ci credono

Come può capitare a tutti, anche loro hanno dei momenti no e dei giorni in cui sono facilmente irritabili e nervosi. Allo stesso tempo, anche a loro capitano i problemi e capita di doverli affrontare. Ad ogni modo, tutto questo non vuol dire necessariamente che le cose non vadano o che si siano lasciati. Per tal emotivo, Noemi ha chiesto a tutti i fan di Uomini e Donne di lasciare in pace sia lei sia Matteo e di aspettare che siano loro a parlare, nel caso in cui ce ne fosse il bisogno.

Questa spiegazione, però, non ha convinto molto gli utenti dei social. Specie l’influencer Amedeo Venza ha reputato il comportamento della napoletano un po’ troppo da furbetta. Secondo il suo punto di vista, infatti, la ragazza non avrebbe raccontato proprio tutta la verità all’interno del commento in questione. Pertanto, per sapere tutta la verità, non ci resta che attendere che passi un altro po’ di tempo.