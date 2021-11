GF Vip, Lulù infrange il regolamento e viene punita: lei si vendica e smaschera un gieffino (VIDEO)

Durante le nomination, Lulù ha infranto il regolamento del GF Vip. In particolare, tutti hanno un tempo prestabilito per mostrare la carta contenente la persona da nominare in maniera palese.

La Selassiè, però, è uscita fuori tempo massimo e, malgrado avesse provato a nascondere la cosa, è stata smascherata. La sua reazione al momento della punizione, però, è stata davvero inaspettata.

Come Lulù ha infranto il regolamento del GF Vip

Lulù Selassiè ha infranto il regolamento del GF Vip. In occasione delle nomination palesi, ci sono stati diversi colpi di scena. Tra questi, c’è stata la punizione della principessa per non aver rispettato le regole. Mentre Manila stava palesando la sua nomination, infatti, Alfonso l’ha interrotta ed ha spostato l’attenzione sulla Selassiè. Il conduttore ha detto di essere stato informato dalla regia che la giovane non si fosse comportata in modo corretto.

Nello specifico, ha appoggiato la carta sul tavolo fuori tempo limite. Lei ha provato a giustificarsi dicendo di essersi trovata molto in difficoltà in quanto davvero non sapeva quale nome fare, tuttavia, il conduttore è stato intransigente. Signorini, infatti, ha informato la giovane che la sua nomination non fosse valida, pertanto, l’ha invitata ad uscire dalla stanza. In seguito, poi, le ha concessi di restare ma le ha proibito di proferire parola per quanto riguarda le votazioni.

La vendetta della Selassiè

Malgrado Lulù avesse palesemente torto in quanto avesse infranto il regolamento del GF Vip, la giovane ha provato a difendersi e ad opporsi alla decisione comunicatale dal conduttore. Messa alle strette, dunque, la fanciulla ha detto di reputare ingiusto questo trattamento in quanto anche altri concorrenti in passato lo hanno fatto. Tra di loro c’è stato Nicola Pisu.

La ragazza, dunque, ha accusato il suo ex coinquilino dicendo di essersi reso protagonista di questa infrazione molte volte, ma non è mai stato punito dallo staff del programma. Alfonso, allora, in modo anche piuttosto seccato, ha detto che non avrebbe potuto fare nulla se al GF Vip fosse sfuggito questo dettaglio nelle puntate precedenti. Pertanto, la giovane ha proseguito durante il blocco delle nomination restando completamente in silenzio. Forse non è stato un male in quanto le votazioni di ieri sera si sono rivelate piuttosto accese ed hanno sollevato parecchie discussioni tra le donne della casa.