Soleil getta la carta delle nomination “in faccia” a Miriana e il GF Vip censura? Bufera sul web (VIDEO)

Puntata davvero animata quella di ieri al GF Vip. Ad ogni modo, a rendere ancora più caldo il clima ci ha pensato, come sempre, Soleil, la quale si è resa protagonista di un gesto contro Miriana.

Tutto si è verificato in occasione delle nomination, tuttavia, la regia del programma pare abbia censurato questa scena. I fan più attenti, però, sono comunque riusciti a scoprire che cosa sia accaduto.

Il gesto di Soleil contro Miriana

Le nomination di ieri al GF Vip hanno sollevato parecchie polemiche tra le donne della casa. Il motivo è risieduto nel fatto che esse erano palesi, pertanto, hanno generato un bel po’ di polemiche. Il momento delle votazioni si è concluso con Soleil, la quale ha mostrato la carta con il nome di Sophie e Miriana è rimasta senza parole. La donna, infatti, credeva che la Sorge avrebbe fatto il suo nome, anche se durante i giorni precedenti le avesse promesso di non farlo.

Ad ogni modo, l’essere così malpensante da parte della Trevisan ha fatto inasprire l’animo dell’influencer, la quale si è resa protagonista di un gesto piuttosto particolare. Nel dettaglio, infatti, la ragazza è uscita dalla stanza in maniera furibonda ed ha gettato la carta delle nomination contro la sua coinquilina. Questo gesto, già di per sé piuttosto esplicito, è stato accompagnato anche da una frase decisamente eloquente. (Continua dopo il video)

La regia censura e sul web è caos

In particolare, Soleil ha accusato Miriana di essere falsa e di essere troppo malpensante nei confronti degli altri. Questo, probabilmente, è sintomo del fatto che i doppi fini siano insiti nella sua persona. Ad ogni modo, Miriana ha provato a recuperare tentando di abbracciare la sua coinquilina in segno di pace. La Sorge, però, non ne ha voluto sapere ed ha allontanato in modo brusco la showgirl uscendo dalla camera.

Questo gesto, però, non è stato mandato in onda dalla regia del programma, ma il video sta comunque facendo il giro del web. Diversi utenti si sono scagliati contro l’ex volto di Uomini e Donne accusandola di essere cattiva e scostumata in certe circostanze. Secondo molti, Alfonso Signorini avrebbe dovuto fare presente la situazione alla giovane e spingerla a chiedere pubblicamente scusa a Miriana per il suo orribile gesto. Questo, però, non è accaduto e molti credono che la causa risieda nel fatto che alla Sorge tutto sia concesso.