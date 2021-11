Il Paradiso delle signore trama 25 novembre: Maria parte per Roma, colpo di scena tra Umberto e Flora

La trama della puntata del 25 novembre del Paradiso delle signore rivela che Maria deciderà di non aspettare più e partirà per Roma in modo da incontrare Rocco e parlargli faccia a faccia. Adelaide, intanto, scoprirà che sono state aperte le indagini sulla morte di Achille e non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente preoccupata.

Su di un altro versante, poi, vedremo che tra Marcello e Ludovica ci saranno delle novità. In merito al loro rapporto. Tra Umberto e Flora, invece, ci sarà un colpo di scena inaspettato. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Maria parte per Roma nella puntata del 25 novembre

Nel corso della puntata di giovedì 25 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Flora non potrà fare a meno di farsi delle domande per quanto riguarda le foto che ha visto di suo padre. Per tale motivo, la giovane deciderà di non fermarsi con le indagini. Adelaide, nel frattempo, scoprirà che sono state aperte le indagini sulla morte di Achille Ravasi. Il fatto che la polizia stia indagando sulla faccenda non fa stare per nulla serena la contessa.

Stefania, invece, si troverà a fare una scoperta. La donna si renderà conto che il giornalista, autore dell’articolo sulla famiglia sfrattata, non è altro che Marco, il ragazzo di cui si è invaghita Gemma. Cosa deciderà di fare? Gliene parlerà? Intanto, Maria deciderà di non aspettare più. I sospetti che ha sulla fedeltà di Rocco si faranno sempre più forti, al punto da spingere la fanciulla a decidere di andare via e partire alla volta di Roma per avere un confronto diretto con lui.

Colpo di scena per Umberto e Flora al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, inoltre, nella puntata del 25 novembre si verranno a creare nuovi intrighi e situazioni particolari. Nello specifico, Marcello dirà di essere pronto a fare in modo che la storia con Ludovica venga alla luce. La ragazza, però, sarà ancora piuttosto titubante, cosa che non farà molto piacere a Barbieri. Le indagini su Achille, intanto, saranno partite e la situazione diventerà parecchio complessa per la famiglia Guarnieri.

Ad ogni modo, Flora ha intenzione di indagare anche per conto suo, pertanto, si intrufolerà di nascosto nello studio di Umberto. Il suo scopo sarà quello di scoprire delle prove che possano confermare i suoi sospetti. Tuttavia, il commendatore rientrerà prima del previsto e sorprenderà la giovane a frugare tra le due cose. In quel momento, tra i due accadrà qualcosa di inaspettato.