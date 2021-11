Anticipazioni oggi Uomini e Donne: Roberta si sbilancia con un corteggiatore, Marcello sotto accusa

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 24 novembre, rivelano che la conduttrice chiamerà al centro dello studio la tronista che non ha ancora parlato, ovvero, Roberta. Quest’ultima racconterà le sue esterne e si lascerà scappare qualcosa di troppo su un corteggiatore.

Per quanto riguarda il trono over, invece, dopo una puntata estremamente movimentata come quella di ieri, anche quella di oggi darà del filo da torcere. Al centro dell’attenzione, però, stavolta ci saranno Marcello e Armando.

Anticipazioni oggi trono classico

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, si parlerà di Roberta. La tronista siederà al centro dello studio e racconterà di essere uscita con entrambi i suoi corteggiatori. La prima esterna è stata con Luca. Il giovane ha deciso di aprire il suo cuore alla ragazza mostrando delle foto di lui da piccolo e di sua mamma e parlerà anche del periodo di depressione che ha vissuto. La situazione diventerà così intima al punto che scatterà un bacio.

In seguito, poi, verrà mandata in onda l’esterna con Samuele, fatta il pomeriggio della stessa giornata. Anche loro due sono stati così bene al punto da far nascere un altro bacio molto passionale. In studio, Luca dirà di essere rimasto molto male. Roberta dirà di stare bene con entrambi, tuttavia, trova Samuele più intrigante, mentre Luca è come se stesse giocando a carte scoperte. Proprio per questo, quando Maria le chiederà con chi vuole ballare, lei farà il nome di Samuele.

Liti accese al trono over di Uomini e Donne

Al trono over, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne le anticipazioni ci svelano che ci sarà un’altra discussione molto aspra. Nello specifico, vedremo che Marcello chiuderà con Jessica, perché non nutre un forte interesse nei suoi confronti. Armando prenderà la parola per insultare Marcello e per insinuare che sia fidanzato ancora con la sua ex. Il napoletano porterà anche delle foto come prova, le quali si riveleranno infondate, in quanto la persona della segnalazione è poco attendibile.

I due, così, decideranno di sancire la pace con una stretta di mano dopo le scuse di Armando. Andrea Nicole, intanto, tornerà in studio dopo essere andata a prendere Ciprian. Quest’ultimo, però, continuerà ad essere piuttosto adirato, al punto che la tronista scoppierà a piangere. La protagonista dirà di non sentirsi capita e di soffrire molto per questo.