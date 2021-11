Giulia Cavaglia rompe il silenzio dopo essere stata scartata dal GF Vip: “Mi aspettavo di essere trattata meglio” (VIDEO)

Dopo aver mantenuto il silenzio per diversi giorni, Giulia Cavaglia ha finalmente deciso di sciogliere le riserve e di parlare di quanto accaduto in occasione dei provini del GF Vip. La giovane sarebbe dovuta essere tra le nuove concorrenti, insieme a Giulio Raselli, che corteggiava durante Uomini e Donne.

Tuttavia, qualcosa sembra sia andato storto ed entrambi si sono trincerati dietro un rigoroso silenzio. Adesso, però, almeno lei ha deciso di spendere qualche parola in merito. Scopriamo cosa è emerso.

Lo sfogo di Giulia Cavaglia

Giulia Cavaglia è tornata su Instagram con delle stories in cui ha parlato velatamente del GF Vip. In particolar modo, la giovane ha detto che, finalmente, dopo un po’ di tempo, ha deciso di tornare attiva sui social. Questi sono stati per lei dei giorni piuttosto difficili, pertanto, ha sentito il bisogno di dedicarsi un po’ a sé e a riprendersi per tutto quello che le è successo. La protagonista, poi, ha detto di essere rimasta molto male per alcuni articoli che sono trapelati sul suo conto in questo periodo.

Giulia ha definito tali notizie come delle fake news che le hanno provocato molto malessere. Ad modo, in seguito ha rivelato che non vuole più pensarci in quanto adesso deve concentrarsi su altri progetti e sulla sua vita, Verso la parte conclusiva del suo intervento, poi, la Cavaglia si è lasciata sfuggire qualcosa che lascia intendere che i rapporti con i vertici dell’azienda Mediaset non siano proprio dei migliori. (Continua dopo il video)

Le ipotesi sulla mancata partecipazione al GF Vip

Nel corso del suo sfogo, infatti, Giulia Cavaglia è come se avesse voluto mandare una frecciatina allo staff del GF Vip. A tal proposito, ha detto che si aspettava certamente di essere trattata in maniera più appropriata, soprattutto dal punto di vista umano. Detto questo, ha voluto chiudere la questione ed è passata ad altro. Intanto, sul web sono trapelate delle indiscrezioni che spiegherebbero il motivo per il quale la giovane sia stata scartata all’ultimo.

A quanto pare, lo staff avrebbe deciso di escludere altri personaggi provenienti da Uomini e Donne. Questa scelta sarebbe dettata dal fatto che il pubblico potrebbe essere stanco di vedere il reality show trasformarsi in una sorta di continuo del talk show di Maria De Filippi.