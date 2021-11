GF Vip, Delia Duran entra in casa, ma non è come sembra: ecco che cosa accadrà venerdì prossimo (FOTO)

In queste ore sono sopraggiunte alcune anticipazioni in merito a ciò che accadrà al GF Vip nella puntata di venerdì 26 novembre, specie per quanto riguarda l’ingresso di Delia Duran. La moglie di Alex Belli farà il suo ingresso in casa per potersi confrontare con il concorrente.

Ad ogni modo, in che ruolo entrerà la donna? Lei sarà una nuova concorrente, un’ospite di qualche giorno, oppure farà una toccata e fuga? Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Delia entra al GF Vip: quando e come

Venerdì prossimo, nella casa del GF Vip entrerà Delia Duran. Alfonso Signorini ha annunciato che la protagonista si trova attualmente in quarantena proprio per fare in modo di entrare nella casa senza essere obbligata al distanziamento. Questo, quindi, ha fatto presagire l’ipotesi secondo la quale la donna potrebbe essere una nuova concorrente a tutti gli effetti. Ma sarà davvero così? L’influencer Deianira Marzano ha detto di aver scoperto alcune informazioni in merito.

In particolare, pare che Delia non sarà una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Il motivo per il quale ha dovuto fare una quarantena, dunque, risiede nel fatto che, quando entrerà, avrà un confronto molto intimo e ravvicinato con suo marito, ragion per cui è stato necessario provvedere ad adempiere all’isolamento. Ad ogni modo, per quanto tempo resterà?

Per quanto tempo si tratterrà la Duran?

Al momento non si sa se Delia Duran si tratterrà qualche giorno nella casa del GF Vip, oppure se uscirà la sera stessa. La cosa certa, almeno per il momento, è che non sarà una uova concorrente ufficiale. Anche Alex Belli ha manifestato la volontà di evitare che questo accada in quanto vuole sentirsi libero di vivere questa esperienza come meglio crede. Avere sua moglie in casa, invece, sicuramente lo porterebbe a delle inibizioni, impedendogli di essere se stesso.

Secondo molti spettatori, però, dietro questo desiderio di Belli ci sarebbe la precisa volontà di evitare che la Duran interferisca nel rapporto che si è venuto a creare con la Sorge. Ad ogni modo, Delia sembra più agguerrita che mai. Al momento si è allontanata dai social proprio per evitare di dover rispondere alle varie domande e curiosità dei fan. Dunque, non ci resta che attendere la messa in onda della prossima puntata del reality show per scoprire tutto quello che accadrà.