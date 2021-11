GF Vip, retroscena sui mancati ingressi di Giulia e Giulio: “Hanno violato la quarantena…” (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando dei mancati ingressi nella casa del GF Vip di Giulio Raselli e Giulia Cavaglia. I due sarebbero dovuti essere entrambi dei nuovi concorrenti, tuttavia, le trattative pare siano andate piuttosto male.

I diretti interessati si sono trincerati dietro un rigoroso silenzio, eccetto Giulia che in queste ore ha voluto spendere qualche velata parola in merito all’accaduto. Ad ogni modo, a dare qualche informazione in più sulla questione è stato Amedeo Venza. Scopriamo cosa è emerso.

Perché Giulia e Giulio non entrano più al GF Vip?

I mancati ingressi di Giulia e Giulio nella casa del GF Vip sembrano celare motivazioni ben più intricate rispetto a quanto la gente potrebbe immaginare. Partendo dall’inizio, da un po’ di giorni sembrava quasi confermata l’ipotesi secondo cui i due sarebbero entrati dopo Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. D’un tratto, però, di loro non se n’è più parlato e in molti hanno iniziato a farsi delle domande.

Entrambi sono spariti dai social fomentando ancor di più la curiosità e i sospetti dei telespettatori. In queste ore, poi, la Cavaglia ha pubblicato delle IG Stories in cui ha detto di essere stranita e di aver passato giorni molto brutti a causa, probabilmente, di quanto accaduto dietro le quinte del reality show. La ragazza ha lasciato intendere di non essere in buoni rapporti con la produzione del programma e adesso sembra che i motivi siano più chiari.

La presunta violazione della quarantena

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha dichiarato di sapere per quale ragione il contratto tra Giulia e Giulio con il GF Vip non sarebbe andato in porto. Voci interne al programma, infatti, hanno diffuso la notizia secondo cui la Cavaglia avrebbe violato la quarantena uscendo dall’hotel nel quale si trovava poco prima di fare il suo ingresso in casa. Il suo presunto gesto, dunque, avrebbe compromesso drasticamente la sua partecipazione al reality show e, di conseguenza, anche quella di Raselli.

Per il momento, però, né la produzione della trasmissione e neppure i diretti interessati hanno commentato queste recenti indiscrezioni. Dato che la notizia è freschissima, però, è probabile che i due non siano ancora venuti a conoscenza di questo rumor, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se, nei prossimi giorni, decideranno di rispondere a queste insinuazioni.