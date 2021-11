Oroscopo del 25 novembre 2021: Leone impauriti, Acquario in balia dei sentimenti

Le previsioni dell’oroscopo del 25 novembre esortano i nati sotto il segno dell’Acquario a tenere un po’ più a bada la sfera emozionale. I Leone sono un po’ timorosi, mentre i Bilancia sono in netto miglioramento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete persone tendenzialmente impazienti. Odiate le attese e desiderate avere sempre tutto e subito. Questo, però, non sempre è possibile, pertanto, abituatevi anche a ricevere qualche no o qualche “dopo”.

Toro. In amore siete molto più sicuri rispetto al passato. La maturità e l’esperienza vi hanno cambiati, tuttavia, il vostro spirito da bambini non vi abbandona mai. Non accontentatevi mai e continuate a cercare la persona giusta fino a quando non ne sarete completamente convinti.

Gemelli. Giornata decisamente migliore rispetto alle precedenti. Siete un po’ più motivati e forse avete le idee più chiare di prima. Ad ogni modo, prima di tirare un sospiro di sollievo dovrete aspettare ancora qualche settimana.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 25 novembre denotano una giornata all’insegna delle novità. Sia in ambito professionale sia sentimentale potrete mettervi in gioco di nuovo. Non è mai tardi per cambiare idea o inseguire un sogno.

Leone. In questo periodo siete un po’ timorosi, in quanto avete paura di compiere scelte importanti. Quando bisogna prendere delle decisioni serie ci si spaventa sempre un po’, ad ogni modo, è imprescindibile, non possiamo tirarci indietro.

Vergine. Dal punto di vista professionale è opportuno fare un po’ di chiarezza. Non accettate tutte le mansioni, in quanto chi vi circonda potrebbe approfittare di questa situazione di eccessiva flessibilità.

Previsioni 25 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo aver vissuto qualche momento un po’ burrascoso dal punto di vista delle emozioni, adesso è tempo di guardare avanti con soddisfazione. Anche in campo professionale si stanno aprendo delle nuove opportunità.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 25 novembre vi invitano a non stancarvi troppo. Non siete in splendida forma, tuttavia, dovrete pazientare solo questa giornata. Da domani tutto andrà meglio.

Sagittario. In campo lavorativo bisogna prendere delle scelte e anche in modo piuttosto affrettato. Non vi dimenticate di adempiere ai vostri obblighi o potreste pentirvene. In amore, invece, potete essere un po’ più flessibili.

Capricorno. Le scoperte e i nuovi inizi sono sicuramente cose che vi fanno stare bene. Siete amanti delle novità e odiate la monotonia e la routine. Risulta piuttosto difficile riuscire a tenere alto il vostro livello di concentrazione.

Acquario. I nati sotto questo segno vivranno una giornata molto particolare per quanto riguarda le emozioni. Siete poco lucidi e obiettivi e questo potrebbe spingervi a compiere dei gesti inaspettati.

Pesci. Impegnatevi di più nel coltivare e mantenere i vostri rapporti. Non tutti sono in grado di interpretare i vostri silenzi. Pertanto, se non volete correre il rischio di incappare in qualche equivoco, siate un po’ più espliciti.