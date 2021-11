Uomini e Donne puntata di oggi: una donna prova a screditare la redazione del programma

Puntata estremamente movimentata quella di oggi 25 novembre di Uomini e Donne. La conduttrice ha concluso la scorsa messa in onda lasciando un grande punto interrogativo in sospeso. Nello specifico, Armando è uscito dallo studio per portare una segnalazione su Marcello.

Per dare al napoletano il tempo di recuperare il suo telefono, la De Filippi è andata avanti con la trasmissione parlando delle dinamiche inerenti Roberta e i suoi corteggiatori. I tre continueranno il loro dibattito anche oggi e poi entrerà Armando con una segnalazione shock.

Ancora liti al trono classico di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo proseguire il confronto tra Roberta e Luca. Quest’ultimo si è detto molto arrabbiato per il fatto che la tronista abbia baciato nella stessa giornata sia lui sia il suo rivale. La tronista, chiaramente, ha dato le sue motivazioni e si è aperto un dibattito molto acceso che proseguirà anche oggi. A quanto pare, Luca proprio non riesce a sopportare questa vicinanza tra la donna e un altro cavaliere, pertanto, darà luogo ad una lite molto accesa.

Una volta archiviato il capitolo trono classico, poi, la palla tornerà nuovamente ai membri di quello over, in particolar modo ad Armando. Incarnato tornerà in studio con delle foto che ritraggono Marcello questa estate. Il napoletano sosterrà che il suo interlocutore sia stato in vacanza con quella che definisce la sua ex fidanzata. Marcello, però, si difenderà dicendo di non aver mai avuto più contatti con la donna in questione da moltissimi mesi.

Nella puntata di oggi, gesto inaspettato di Armando

Per tale motivo, le insinuazioni di Incarnato si riveleranno infondate. A quel punto. la conduttrice informerà Armando del fatto che la persona che gli ha fornito quella segnalazione non fosse attendibile. Nello specifico, si tratta di una donna ben nota alla redazione che, in più occasioni, ha provato a screditare sia il programma, sia alcuni esponenti del parterre.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dunque, assisteremo ad una cosa insolita. Armando deciderà di chiedere scusa a Marcello. Quest’ultimo si offrirà di stringergli la mano, ma il napoletano, in un primo momento, tentennerà. In seguito, poi, i due decideranno di sancire la pace attraverso una vigorosa stretta di mano. L0ex di Ida, intanto, nella puntata di ieri ha dichiarato di voler andar via dalla trasmissione, lo farà davvero?