Uomini e Donne, spoiler nuova tronista: “Ha i capelli scuri ed è famosa” di chi si tratta?

In queste ore sono trapelate delle notizie molto interessanti che riguardano la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo l’uscita di scena inaspettata di Joele è la scelta di Matteo, dunque, è giunto anche per le due ragazze il momento di compiere il grande passo.

Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni, pare che questo avvenimento possa essere registrato durante le riprese di questo fine settimana. Ad ogni modo, scopriamo tutto quello che è emerso.

I dettagli sulla nuova tronista di Uomini e Donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano chi potrebbe essere la nuova tronista. A dare qualche informazione in più sull’argomento ci hanno pensato le talpine de Il Vicolo della news. Esse, infatti, hanno rivelato che il nuovo volto che prenderà parte al talk show pomeridiano di Maria De Filippi potrebbe essere già noto al pubblico della rete. Per il momento, però, non si sa se questa persona è famosa per aver già partecipato a Uomini e Donne, oppure, se lo è per altre ragioni che esulano dal programma.

Ciò che è emerso è he la ragazza in questione dovrebbe avere dei capelli lunghi e castani. In merito al suo nome, invece, non sono trapelati ancora ipotesi inerenti la sua identità. In ogni caso, il pubblico di Uomini e Donne potrà presto vedere con i suoi occhi chi sarà la predestinata. La ragazza in questione, infatti, sembrerebbe aver già realizzato il video di presentazione, pertanto, la sua salita sul trono sembra essere più vicina che mai.

Andrea Nicole e Roberta vicine alla scelta

Naturalmente, è altamente probabile che la conduttrice decida di presentare la nuova tronista solo dopo che quelle ancora in carica a Uomini e Donne abbiamo fatto la loro scelta. Sia Andrea Nicole sia Roberta, infatti, sono estremamente vicine a prendere una decisione definitiva. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni dei prossimi giorni, dunque, pare che tutte e due daranno luogo ad esterne molto avvincenti.

Andrea Nicole uscirà sia con Ciprian sia con Alessandro e con tutti e due ci saranno dei baci molto passionali. Roberta, invece, si troverà ad uscire solo con Samuele, in quanto Luca deciderà di non presentarsi in esterna in quanto rimasto troppo male da quanto accaduto nei giorni passati. Questo suo comportamento stile non sta facendo altro di spingere Roberta verso il suo rivale.