Barbara D’Urso cade quasi a Pomeriggio 5 in un fuori onda: ecco cosa è success (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 c’è stato un piccolo incidente per Barbara D’Urso. La donna era intenta a registrare un video durante un fuori onda quando, improvvisamente, ha perso l’equilibrio dall’alto dei suoi tacchi a spillo ed è quasi finita per terra.

Malgrado questo incidente, la conduttrice ha voluto comunque pubblicare la clip sul suo profilo Instagram e ne ha approfittato per fare anche dell’ironia. Ecco cosa è successo.

L’incidente di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Quando si parla di Barbara D’Urso i gossip sono quasi sempre assicurati e quanto accaduto a Pomeriggio 5 durante un fuori onda è stato davvero esilarante. Come suo solito, la padrona di casa del programma pomeridiano di Mediaset ha registrato un video nel quale ha voluto mostrare ai suoi fan l’outfit scelto per l’occasione. Per rendere più piccante la clip, allora, la conduttrice ha messo in sottofondo la canzone Sexy Lady ed ha cominciato a dare luogo ad una sfilata nel suo studio.

La D’Urso indossava un tubino molto aderente grigio e lungo fino al ginocchio, mentre ai piedi indossava delle scarpe chiuse in punta e con tacco altissimo e a spillo. Proprio la scarpa le è stata fatale. Dopo aver cominciato in modo piuttosto fiero la sfilata, infatti, la donna ha avuto un momento di cedimento. Ad un certo punto, infatti, è scivolata e stava quasi per cadere a terra.

La conduttrice pubblica il video della caduta

Barbara D’Urso si è sbilanciata su un lato, probabilmente a causa di qualcosa di scivoloso presente nello studio di Pomeriggio 5, e stava per finire sul pavimento. La conduttrice, però, ha voluto sdrammatizzare la cosa pubblicando la clip del prima e del dopo. Nella parte iniziale ha mostrato quello che, di solito, si è abituati a vedere su Instagram. Mentre nella seconda parte ha mostrato la realtà, ovvero, il momento della caduta.

Ancora una volta, dunque, Lady Cologno ha voluto fare dell’ironia su se stessa cercando di strappare una risata alle persone che la seguono. In merito alle sue condizioni di salute, invece, pare che lo scivolone non le abbia causato nulla di grave. La donna, infatti, è riuscita a mantenersi in piedi evitando di finire sul pavimento e rischiando di farsi piuttosto male. Qui di seguito c’è il video della quasi caduta di Barbara D’Urso.