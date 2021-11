Nicolò Zenga si è sposato, ma nessuno va al matrimonio: retroscena inedito, c’entra Rosalinda Cannavò (FOTO)

Qualche giorno fa Nicolò Zenga si è sposato con Martina Crialesi, ma la cosa strana è che nessun membro della famiglia di lui fosse presente all’evento. Il giovane ha provato a giustificare la cosa dicendo di aver voluto dare luogo ad una cerimonia molto intima solo in comune, mentre per i festeggiamenti in grande stile ci sarà tempo.

Tuttavia, la verità non sembra essere proprio questa. Persone vicine alla famiglia, infatti, hanno riportato una versione dei fatti completamente differente. Ecco che cosa è emerso.

Walter Zenga: i comenti su Nicolò che si è sposato

Nicolò Zenga si è finalmente sposato, tuttavia, qualcosa sta generando molto sgomento. L’evento si è svolto in modalità alquanto intima, sta di fatto che erano presenti solo pochissimi parenti e amici. La famiglia di lei pare abbia avuto difficoltò a raggiungerli e la stessa cosa sarebbe accaduta anche ad alcuni membri della famiglia di lui. A generare molto sgomento sono state soprattutto le assenze di papà Walter e del fratello Andrea.

Per quanto riguarda il primo, Zenga senior ha pubblicato un post su Instagram in cui ha provato a mettere a tacere i rumors. Il protagonista, infatti, ha pubblicato una foto del matrimonio ed ha detto di non essere solito dare questo genere di importanza e di spiegazioni sui social. Ad ogni modo, ha voluto smentire categoricamente tutte le insinuazioni inerenti a presunta avversità al matrimonio del figlio da parte sua. Appena sarà possibile, poi, tutta la famiglia si incontrerà al completo e si potranno dare luogo ai festeggiamenti mancati in questa occasione. (Continua dopo il post)

Retroscena sull’assenza di Andrea e Rosalinda

Se la questione inerente Walter sembra sia chiarita, però, restano ancora molti dubbi sull’assenza di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. In molti si stanno chiedendo perché quando Nicolò Zenga si è sposato suo fratello e sua cognata non fossero presenti. Ebbene, fonti vicine alla famiglia hanno diffuso l’indiscrezione secondo cui ci sarebbe dell’astio, anche piuttosto forte, tra la moglie di Nicolò e Rosalinda. Pare, infatti, che la prima sia logorata da una pesante invidia nei confronti dell’attrice.

Proprio in virtù di questo notevole attrito, dunque, pare che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip abbiano deciso di non presenziare all’evento. La cosa che sta destando ancora più sospetto, poi, è il fatto che nessuno dei due ha pubblicato contenuti inerenti il matrimonio.