Il Paradiso delle signore trama 29 novembre: confronto tra Agnese e Tina, novità su Cosimo e Flora

La trama della puntata del 29 novembre del Paradiso delle signore rivela che Tina deciderà di dare luogo ad un confronto con la madre Agnese. Flora, invece, si metterà in contatto con Cosimo, ma non tutto andrà secondo i piani della giovane.

Al grande magazzino, invece, ci sarà grosso fermento in quanto questa è la settimana del lancio della nuova collezione. Vittorio sarà in fibrillazione e deciderà di offrire un ruolo speciale a Tina.

Il confronto tra Agnese e Tina al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di lunedì 29 novembre del Paradiso delle signore assisteremo ad un aspro confronto tra Agnese e Tina. Quest’ultima ha beccato sua madre intenta a baciare Armando, pertanto, non potrà fare a meno di chiedere spiegazioni alla donna. La sarta, dal canto suo, comincerà a temere che anche suo figlio Salvatore possa essere al corrente di questa vicenda e possa aver reagito in modo improprio. Ad ogni modo, la donna non può più nascondersi e rivelerà a sua figlia come stanno realmente le cose.

Intanto, al grande magazzino si respirerà un clima piuttosto agitato. Tutti i dipendenti dello shopping center saranno in fibrillazione in quanto questa è la settimana del lancio della nuova collezione. Il più agitato sarà, chiaramente, Vittorio, il quale non starà nella pelle nell’attesa che vengano presentati i nuovi modelli. Ad ogni modo, in questa circostanza le Veneri saranno coinvolte ancora più del normale.

Trama 29 novembre: Flora cerca Cosimo di nuovo

Il direttore del Paradiso delle signore, infatti, nella puntata del 29 novembre, vedremo che comunicherà alle sue dipendenti che dovranno essere loro a sfilare con i nuovi abiti. Conti, inoltre, offrirà a Tina la possibilità di essere la madrina dell’evento. Come reagirà la donna dinanzi questa allettante proposta. Nel frattempo, Flora continuerà le sue ricerche e si metterà in contatto Cosimo, allo scopo di avere ancora informazioni su suo padre.

A quanto pare, la giovane non è convinta della versione ufficiale trapelata sulla sua scomparsa, quindi, deciderà di andare più a fondo. Cosimo riceverà la lettera della giovane e deciderà di replicare con un telegramma. Le cose, però, non andranno esattamente nel modo sperato da Flora. Adelaide, infatti, riuscirà ad intercettare la lettera di Bergamini. Riuscirà la contessa di Sant’Erasmo ad impedire che la figlia di Achille scopra tutti gli oscuri segreti inerenti il suo ex?