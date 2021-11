Il Paradiso delle signore anticipazioni 30 novembre: Stefania ha un confronto con Vittorio, Gloria sta male per Ezio

Le anticipazioni della puntata del 30 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Tina sarà molto in difficoltà con Armando dopo quello che ha scoperto sulla madre. Per quanto riguarda Stefania, invece, la ragazza avrà un confronto con Vittorio in merito all’assunzione di Marco.

Anche se Gloria prova a fare finta di nulla, la donna non è serena nello stare accanto al suo ex e, soprattutto, nel vedere quanto lui sia felice con la nuova famiglia. Proprio per tale ragione avrà uno sfogo.

Confronto tra Vittorio e Stefania al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 30 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Tina non riuscirà a capacitarsi di quanto appreso da sua madre. Tra la donna e il capo magazziniere c’è del tenero e la giovane farà molta fatica ad accettarlo. Proprio per tale ragione, nel momento in cui si troverà al cospetto di Ferreris, la fanciulla non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente a disagio. Gemma, invece, scoprirà che Marco è stato assunto all0interno della redazione del Paradiso Market.

Questa notizia, chiaramente, non potrà che riempire di gioia il cuore della giovane, la quale avrà la possibilità di stare molto a contatto con il ragazzo di cui si è invaghita. Stefania, invece, non sarà affatto entusiasta. La ragazza, infatti, non nutre affatto stima nei confronti del nipote della contessa Adelaide, almeno dal punto di vista professionale. Dopo aver scoperto di quali articoli è capace, infatti, la giovane non potrà fidarsi di lui.

Anticipazioni 30 novembre: Gloria triste

A tal proposito, Stefania andrà da Vittorio per avere un confronto con lui. In questa circostanza, la ragazza chiederà al direttore dello shopping center per quale motivo ha fatto ricadere la sua scelta proprio su Marco. Conti le darà tutte le spiegazioni del caso. Serviranno per far in modo che Stefania cambi idea sul suo conto? Intanto, al grande magazzino c’è chi soffre molto per amore.

La persona in questione è Gloria. La donna non riesce a sopportare che il suo ex Ezio sia così felice in compagnia di un’altra donna e di un0altra famiglia. Proprio in virtù di questo, la donna avrà un momento di cedimento e si lascerà andare alla tristezza. Salvatore, invece, sarà molto preoccupato in quanto temerà che sua madre possa scoprire della relazione tra lui e Anna. Proprio per tale motivo, deciderà di giocare d’anticipo e le inviterà tutte e due al cinema.