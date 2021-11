Sonia Bruganelli sbugiarda il GF Vip: “La televisione è finta, ci sono cose che non si possono fare…”

In questi giorni Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha sviscerato alcune vicende insite al GF Vip e al mondo della televisione in generale. Nello specifico, la donna è intervenuta su alcuni meccanismi insiti a tale mondo.

La moglie di Paolo Bonolis non ha potuto fare a meno di ammettere che nel piccolo schermo molte cose sono assolutamente false. Inoltre, ci sono cose che sono bannate da Mediaset. Scopriamo tutto quello che ha rivelato.

Le inaspettate parole di Sonia Bruganelli sul GF Vip

Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato a lungo del GF Vip ed ha messo in luce alcune cose che in molti sospettavano. Particolarmente nell’ultimo periodo, molti telespettatori hanno accusato il reality show di essere completamente finto. Sonia non ha potuto fare a meno di fare una confessione in merito. Nello specifico, ha detto che il mondo della televisione è finto in quanto è scritto, ma le persone che ci sono al suo interno sono reali. “Purtroppo” quando si va in onda in diretta in prima serata non ci si può permettere il lusso di improvvisare.

Mediaset, infatti, deve conoscere in modo molto minuzioso quello che verrà mandato in onda. Acquistare uno spazio televisivo, infatti, implica necessariamente il sapere quello a cui si va in contro. Le varie puntate del GF Vip, dunque, sono scandite da una scaletta ben precisa dalla quale non si può prescindere. Tuttavia, anche se tutto è programmato, non è escluso che possano verificarsi dei colpi di scena inaspettati e dei cambi di programma.

Ecco cosa è vietato fare e altri retroscena sulla tv

Sonia Bruganelli ha detto che la maggior parte di quello che accade al GF Vip, così come in tutte le altre trasmissioni, non può per natura essere reale e autentico al 100%. Inoltre, la donna è entrata ancor di più nello specifico ed ha detto che ci sono cose, ad esempio, che non possono essere fatte in tv e tutti quelli che ne prendono parte lo sanno. Per fare un esempio, la moglie di Bonolis ha detto che certamente non ci si può spogliare alle 10 di sera in tv.

O, ancora, non si possono insultare in diretta altre persone o dire frasi troppo aggressive. Inoltre, la protagonista ha anche spiegato che il GF Vip è molto basato su quello che accade durante la settimana. Pertanto, i concorrenti sanno che se fanno qualcosa di particolare o che sia degno di nota verranno sicuramente tirati in ballo durante le dirette.