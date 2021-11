L’Oroscopo del 27 novembre 2021: Ariete sottotono, novità per Bilancia

Secondo l’oroscopo del 27 novembre, i nati sotto il segno della Bilancia devono prepararsi a delle grandi novità. Ariete e Gemelli sono un po’ nervosi, mentre gli Scorpione sono intraprendenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata un po’ lenta per i nati sotto questo segno. Specie la mattinata potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. A partire dal pomeriggio, però, potrebbe accadere qualcosa che ravviverà la vostra situazione.

Toro. In amore dovete imparare anche a dire di no. Troppe volte tendete a mettere in piazza i vostri sentimenti finendo per rimanere feriti. Stavolta cercate di reagire in modo un po’ più cauto, a costo anche di sembrare freddi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 27 novembre vi invitano a non essere troppo rigidi con le persone care. Cercate di mettervi in gioco il più possibile in modo da non dover rinunciare a nulla e non avere rimpianti. Sul lavoro guardatevi bene dalle persone che vi circondano.

Cancro. La miglior difesa è l’attacco. Se in ambito professionale ci sono delle persone che stanno facendo di tutto per colpirvi, adesso è il momento di reagire. Non siate troppo accondiscendenti. Anche in amore è importante mettere le cose in chiaro.

Leone. Giornata intrigante per quanto riguarda l’amore. Ci sono delle belle sorprese in arrivo, specie per quanto riguarda le persone single. Le coppie, invece, possono cominciare a guardare al futuro con maggiore ottimismo rispetto a prima.

Vergine. Una situazione in sospeso potrebbe essere risolta entro la fine di questa settimana. La Luna dissonante potrebbe aver causato qualche malumore di troppo, ma adesso è il momento di rialzarvi e di assumervi le vostre responsabilità.

Previsioni 27 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Grandi novità in arrivo per voi. Sia in ambito professionale sia sentimentale potrebbero esserci dei cambiamenti inaspettati. Cercate di farvi trovare pronti e di non aver paura di mettervi in gioco. In ambito economico potrebbe esserci ingresso di denaro entro la fine dell’anno.

Scorpione. Mercurio è favorevole e questo privilegia l’ingegno e l’astuzia. Evitate di prendere decisioni troppo serie ed importanti in questo periodo. Siete molto creativi, ma allo stesso tempo poco lungimiranti, quindi, ciò che oggi potrebbe sembrarvi un’idea geniale potrebbe rivelarsi un fallimento.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda le coppie. Chi era in crisi da un po’ di tempo potrebbe risolvere le faccende in sospeso. In ambito professionale è importante trovare un punto d’incontro. Talvolta la soluzione sta nel mezzo.

Capricorno. I liberi professionisti avranno delle ottime opportunità di guadagno. Cercate di non impelagarvi in faccende troppo contorte. In amore c’è qualcuno che dovrebbe farsi perdonare qualche marachella, non siate troppo puntigliosi.

Acquario. Oggi potreste essere sottotono dal punto di vista fisico. Ad ogni modo, questo accadrà principalmente in mattinata, momento in cui le stelle sono un po’ dissonanti. Verso il pomeriggio, invece, ci saranno dei miglioramenti.

Pesci. Siete in gran forma. L’Oroscopo del 27 novembre vi esorta a dare il meglio di voi dal punto di vista professionale. Se ci sono delle situazioni in sospeso o dei lavori da portare a termine è bene che facciate tutto entro la fine di questa giornata in modo da conservarvi il weekend libero.