Oroscopo 28 novembre e classifica: Toro timorosi, Scorpione fantasiosi

Secondo l’oroscopo di domenica 28 novembre i nati sotto il segno dello Scorpione saranno pieni di fantasia. I Leone sono in testa, mentre i Bilancia sono out

Oroscopo primi sei segni

1 Leone. Prima posizione per i nati sotto questo segno. Questo è il momento di fare passi importanti e di pensare in grande. Dimostrate i vostri sentimenti alle persone che amate e a cui volete bene. Tenersi tutto dentro non servirà assolutamente a nulla.

2 Scorpione. L’oroscopo del 28 novembre vede i nati sotto questo segno in balia della creatività e della fantasia. Sono favoriti soprattutto coloro i quali svolgono professioni per cui è necessario creare sempre contenuti innovativi.

3 Acquario. Siete persone molto determinate. Quando vi mettete una cosa in testa diventa davvero molto difficile riuscire a farvi cambiare idea. In amore siete intraprendenti, ma talvolta vorreste che fossero gli altri a fare il primo passo.

4 Vergine. Solamente gli stolti non cambiano mai idea. Siete sempre in tempo per fare dietrofront e per ricredervi su una persona. In ambito professionale siete un po’ insicuri, cercate di non darlo troppo a vedere, specie se ricoprite ruoli importanti.

5 Pesci. In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo. Cercate di essere predisposti ai cambiamenti. Talvolta tendete ad ancorarvi al passato e fate molta fatica a guardare al presente con entusiasmo. Ad ogni modo, questo è il tempo delle novità.

6 Cancro. Dal punto di vista sentimentale le cose vanno molto meglio rispetto ai giorni passati. L’Oroscopo vi invita a cogliere al balzo certe occasioni. Non fate cose controvoglia, la vita è troppo breve per perdere il tempo a fare cose che non vorremmo fare.

Previsioni 28 novembre ultimi sei segni

7 Ariete. Le stelle sono un po’ altalenanti. La mattinata potrebbe cominciare un po’ a rilento. Cercate di non stancarvi molto anche perché la settimana che verrà sarà piuttosto impegnativa. In amore è meglio non tirare troppo la corda.

8 Sagittario. I nati sotto questo segno sono favoriti in ambito professionale. Ad ogni modo, è meglio non essere troppo impulsivi. L’orgoglio va messo da parte in ambito sentimentale, specie se provate dei sentimenti forti e sinceri.

9 Capricorno. L’oroscopo del 28 novembre denota una giornata piuttosto impegnativa, anche professionalmente, malgrado per molti questo sia un giorno di festa, per alcuni di voi è quello in cui dimostrerete il vostro valore.

10 Toro. Non tiratevi indietro dinanzi le responsabilità. In amore siete molto timorosi. Avete paura di mettervi in gioco per paura di soffrire. Ad ogni modo, questa titubanza non farà altro che impedirvi di vivere cose belle.

11 Gemelli. Oggi siete un po’ nervosi, pertanto, è il caso di contare fino a 100 prima di prendere una decisione o sbottare contro qualcuno. In amore è importante non cedere alle provocazioni. In ambito professionale non fate colpi di testa.

12 Bilancia. L’oroscopo di domenica vede i nati sotto questo segno un po’ titubanti. In campo professionale potreste sentirvi un po’ spaesati, specie se avete da poco cominciato una nuova attività. Dal punto di vista sentimentale, invece, meglio non esporsi troppo.