Oroscopo del 29 novembre 2021: Gemelli in rimonta, Sagittario verso nuovi orizzonti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 novembre esortano i Gemelli a rischiare il tutto per tutto. I nati sotto il segno del Sagittario, invece, vivranno delle novità mentre gli Acquario sono un po’ tesi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno sono stati un po’ confusi nell’ultimo periodo, tuttavia, a partire da oggi ci sarà molta più chiarezza nella vostra vita. Mettetevi in gioco il più possibile e cercate di superare sempre voi stessi e i vostri limiti.

Toro. Siate entusiasti delle cose che avete e smettetela di cercare di ottenere ciò che non vi appartiene. Cimentatevi in nuove conoscenze e allargate i vostri orizzonti. In ambito professionale è importante non battere la fiacca.

Gemelli. Ripresa dal punto di vista sentimentale. L’Oroscopo del 29 novembre vi invita a cominciare questa settimana nel migliore dei modi. Siate intraprendenti e pieni di spirito d’iniziativa. Non fermatevi al primo ostacolo.

Cancro. In amore potreste fare conquiste. Non è escluso che possa capitarvi qualcosa di inaspettato che stravolgerà tutte le carte in tavola. In ambito professionale, invece, è opportuno mettere le cose in chiaro sin dal primo momento.

Leone. Lasciate spazio alle cose nuove. Spesso fate una certa fatica a liberarvi del superfluo, ma d’ora in avanti dovete guardare dritti per la vostra strada senza remore. In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo.

Vergine. Non tirate troppo la corda. Spesso siete molto esigenti nei rapporti e tendete per chiedere agli altri di fare le cose che fareste voi, ma non è così che funziona. Lasciate le persone libere di agire come ritengono più opportuno.

Previsioni 29 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il lavoro procede bene, specie per coloro i quali hanno una posizione stabile. I precari, invece, potrebbero essere piuttosto nervosi. In ambito sentimentale, invece, cercate di mettervi in gioco il più possibile.

Scorpione. Oggi va decisamente meglio dal punto di vista dell’umore. Nell’ultimo periodo siete stati un po’ confusi, pertanto, cercate di rimettere in piedi la vostra vita. Gli ostacoli sono del tutto normali, cercate di affrontarli al meglio.

Sagittario. Ci sono delle novità all’orizzonte. L’Oroscopo del 29 novembre vi invita a tenere duro e a non perdere mai la speranza. Se ci sono cose che non vi stanno bene cercate di fare in modo di cambiare e, se proprio non potete, cambiate il vostro modo di rapportarvi ad esse.

Capricorno. Buon momento per le coppie appena nate. I nuovi inizi sono sempre scanditi da un non so che di magico e di irripetibile. Cimentatevi in nuove relazioni e non risparmiatevi. In ambito professionale è importante essere sagaci.

Acquario. I nati sotto questo segno sono un po’ tesi. Dal punto di vista delle emozioni ci sono delle novità in arrivo che, tuttavia, potrebbero stravolgere di parecchio i vostri equilibri. In ambito professionale, invece, meglio non tirare troppo la corda.

Pesci. Siete espansivi e risoluti, qualità che sicuramente vi saranno riconosciute in ambito professionale. Dal punto di vista sentimentale, invece, è meglio non tergiversare troppo. Se vi piace qualcuno fate di tutto per riuscire a conquistarlo.