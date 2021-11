Uomini e Donne puntata di venerdì: novità su Gemma, Roberta sempre più convinta

Venerdì 26 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo alle nuove dinamiche inerenti sia il trono classico sia quello over. Le scorse messe in onda sono state piuttosto movimentate, infatti si è parlato di svariati argomenti e ci sono stati parecchi colpi di scena.

Anche oggi saranno affrontati temi altrettanto interessanti che riguardano sia Gemma, sia Roberta che altri esponenti del parterre. Vediamo tutto nel dettaglio.

Spoiler venerdì trono over

Nella puntata di oggi, venerdì 26 novembre, di Uomini e Donne vedremo che Gemma sarà nuovamente al centro dell’attenzione. La dama bianca ha ricevuto la visita di un uovo spasimante, il quale sembra estremamente convinto di conoscerla. Lei, in un primo momento, si è detta piuttosto titubante, tuttavia, ha dichiarato di essere affascinata dalla sua vita, pertanto, intende iniziare questa nuova conoscenza.

I due, così è probabile che siano usciti insieme e in studio racconteranno come siano andate le cose tra loro. Il nuovo cavaliere è un uomo con una vita molto piena, avventurosa e molto particolare. Proprio queste caratteristiche hanno colpito la dama del talk show pomeridiano. Ad ogni modo questa sarà la volta buona per lei? In merito ad Ida, invece, nella scorsa puntata la donna ha deciso di lasciare la trasmissione, si tratterà di una decisione definitiva o temporanea? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi.

Cosa vedremo al trono classico di Uomini e Donne

Nell’appuntamento di venerdì di Uomini e Donne, però, sarà dato spazio anche al trono classico. Nello specifico, si parlerà di Roberta. Quest’ultima la scorsa volta è uscita sia con Luca sia con Samuele e con entrambi sono scattati dei baci molto passionali. La cosa ha infastidito molto il primo che, infatti, non ha esitato a palesare il suo dissenso. Nell’appuntamento odierno, dunque, vedremo cosa avrà deciso di fare la ragazza.

Le anticipazioni ci svelano che la giovane sia estremamente vicina a fare la sua scelta, cosa che potrebbe avvenire anche durante le registrazioni di questo fine settimana. Non ci resta che attendere, dunque, per saperne di più. Andra Nicole, invece, è rimasta molto male del comportamento di Cipirian e anche in occasione di oggi è probabile che la protagonista deciderà di parlarne e di avere un nuovo confronto con lui.