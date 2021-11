Alex Belli fa un massaggio a Soleil Sorge, Delia guarda tutto dall’hotel: “Pronta per la vendetta” (FOTO)

Alex Belli fa un massaggio a Soleil Sorge

Dopo il confronto Delia Duran e Soleil Sorge avvenuto qualche giorno fa al Grande Fratello Vip 6 i rapporti tra Alex Belli e l’ex volto di Uomini e Donne si erano raffreddati. Il gelo è durato pochissimo e i due gieffini ora sono tornati ad avere la complicità che aveva fatto infuriare la modella sudamericana.

Nelle ultime ore gli autori del reality show hanno fornito ai concorrenti tutto l’occorrente per fare i massaggi e l’attore di CentoVetrine ha voluto massaggiare all’influencer. Quasi un’ora di massaggio approfondito, l’uomo non ha tralasciato nessun centimetro del corpo della sua amica. (Continua dopo il post)

Alex Belli, Delia sta vedendo tutto dall’hotel in cui si trova

Il profilo Agent Beast ha fatto sapere che Delia Duran dall’albergo in cui è in quarantena sta osservando quello che fanno Alex Belli e Soleil Sorge. Ovviamente la modella sudamericana ha fatto la resa dei conti nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di venerdì.

Il suo compito è sto quello di prendersi una vendetta nei confronti del marito. “Per fare questo Delia metterà in evidenza alcune bugie e contraddizioni del suo compagno. Non è un caso che Soleil ed Alex in questi giorni siano molto più complici tra massaggi e situazioni ambigue. Delia sta vedendo tutto e arriverà carica“, si legge sulla pagina social.

Katia Ricciarelli parla della ‘chimica artistica’

Katia Ricciarelli è certa che tra Alex Belli e Soleil Sorge non ci sia solamente amicizia e l’ha confidato allo stesso attore di Centovetrine. “Tra voi c’è una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica. Ti dico che sembra tanto. Involontariamente questa vostra complicità è fraintesa dagli altri e anche invidiata. Quello che c’è tra voi non si vede spesso. Non ho mai visto nulla di ciò in vita mia e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling. Bastava guardarvi oggi, non occorre che parliate. Devo dire che non lo so se l’ho mai provato“, ha detto la cantante lirica.