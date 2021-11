Guendalina Tavassi vuole fare il GF Vip: “Fatemi entrare, che lì dentro è un mortorio”

Guendalina Tavassi e la sua esperienza al GF

Senza ombra di dubbio Guendalina Tavassi rimane una delle gieffine più iconiche della storia del Grande Fratello. Durante la sua esperienza nella versione Nip del reality show, in 150 giorni la campana ha fatto di tutto nella casa più spiata d’Italia.

Nonostante il suo potenziale, per ora gli autori del GF Vip le hanno preferito altri ex concorrenti, tipo Salvo Veneziano, Patrick Pugliese e Sergio Volpini ora tornerà anche Ferdinando Giordano. Tale decisione ha infastidito parecchio l’ex opinionista di Barbara D’Urso.

Guendalina Tavassi: “Prendetemi al GF Vip”

Attraverso i suoi canali social, Guendalina Tavassi ha detto: “Stavo Vedendo chi hanno preso al GF Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me. Io ho un sogno e prima o poi si realizzerà, è quello di rientrare.

Però prendere dei personaggi che sono già stati altre 2 o 3 volte e che non mi sembra abbiano fatto chissà cosa, altri presi a caso. Hanno detto ‘qual è quello che conta meno di tutti? Ok lui prendiamolo subito’ e poi non prendono me. Io sono da GF ragazzi, è inutile, posso stare antipatica, simpatica, ma comunque posso stare qualcosa. Invece ci sono persone che se chiamano i licheni o i molluschi era meglio”.

Lo sfogo dell’ex gieffina

Lo sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello si è concluso in questo modo: “Non dico nulla sui personaggi che hanno preso prima, anche se io autore avrei preso altri. Ma prendere persone che erano nelle mia edizione… oppure prendere persone che hanno denigrato il GF… Prendete me dai, su prendetemi! Noi da casa vogliamo vedere qualcosa. Il prossimo casting penso che lo faranno a Villa Arzilla. Nulla contro le persone grandi, ma vogliamo un po’ di pepe. Invece persone buttate sul divano, chi canta, chi non fa nulla. Se fossi un autore avrei fatto subito il numero mio. Un litigio, una risata, un qualcosa, almeno io faccio tante cose. Nel mio GF non dormivo mai e facevo sempre qualcosa. Qui prendono nuovi concorrenti e chi prendono? Domani ci becco anche il portiere di casa mia. Ok sto rosicando lo dico, anche perché hanno preso ex gieffini che non meritavano”.