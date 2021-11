GF Vip, Alex e Soleil ubriachi, si toccano le parti intime e scoppia il caos: “Gli ha toccato il…” (FOTO)

Il fine settimana è stato nuovamente all’insegna delle feste e del divertimento nella casa del GF Vip. In particolar modo Alex Belli e Soleil Sorge hanno cominciato a bere un po’ più del solito fino ad apparire abbastanza ubriachi.

A generare particolare sgomento, però, non è tanto il fatto in sé quanto, piuttosto, i comportamenti che i due hanno assunto durante la serata. Sul web, infatti, c’è chi ha notato che i due avrebbero cominciato a sfiorarsi le parti intime.

Le effusioni intime di Alex e Soleil da ubriachi

In queste ore, gli animi nella casa del Grande Fratello Vip si sono parecchio scaldati. Alex e Soleil erano ubriachi a seguito di una serata di festa con i coinquilini ed hanno cominciato, come loro solito ormai, a dare luogo a dei veri e propri show. I due concorrenti si sono cimentati in imitazioni esilaranti e momenti di grande complicità. Sul web, infatti, hanno cominciato a diffondersi numerose clip che li riguardano.

In alcune di esse, però, sono state messe in evidenza delle situazioni piuttosto compromettenti. Alex e Soleil, infatti, pare che, in preda all’alcol, si siano lasciati andare a carezze un po’ troppo intime. In una prima clip, ad esempio, si vede Belli che pare appoggiare la sua mano sul seno della compagna d’avventura. C’è chi, addirittura, ha giurato di averci visto una palpata alquanto energica. Come se non bastasse, però, in seguito è accaduto dell’altro.

Di uovo guerra con Delia?

All’interno di una clip successiva, poi, si vede l’ex volto di Uomini e Donne che avvicina la sua mano alle parti basse dell’attore. Molti utenti del web hanno dichiarato di non avere nessun dubbio, Alex e Soleil ubriachi hanno superato davvero il limite. L’ingresso in casa di Delia Duran, dunque, non sembra aver sortito nessun effetto ai due compagni d’avventura. La donna dell’attore, infatti, aveva esortato l’uomo a comportarsi in modo un po’ più decoroso.

Durante la puntata di venerdì scorso, poi, c’era stato anche un abbraccio con Soleil che ha sancito la pace tra le due donne. Tuttavia, questo clima che molti hanno definiti “a tarallucci e vino” quanto ancora durerà? Per i telespettatori pare si tratti solamente di un altro po’ di tempo. Non ci resta che attendere per vedere in che modo si evolverà questa soap opera.