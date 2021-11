Rivelazioni bomba su Giulio Raselli e Giulia D’Urso: “Lui la minacciava…” ecco cosa è emerso (FOTO)

A distanza di un bel po’ di tempo dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne, sono spuntate delle rivelazioni inedite che riguardano Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due si sarebbero conosciuti all’interno del programma di Maria De Filippi e poi sono usciti insieme.

Ad ogni modo, da sempre c’è chi sostiene che i due si conoscessero già prima di mettere piede nel programma. Loro hanno sempre smentito, tuttavia, a distanza di un po’ di tempo sembra sia spuntata la verità. Vediamo cosa è emerso.

Le rivelazioni su Giulia e Giulio

I fan di Uomini e Donne saranno lieti di apprendere questo nuovo gossip che riguarda due ex volti della trasmissione. Nello specifico, sono spuntate delle rivelazioni inerenti Giulio Raselli e Giulia D’Urso. L’ex tronista e la sua corteggiatrice hanno sempre generato molto sgomento. Fin dal primo momento, infatti, c’è chi li ha accusati di essersi conosciuti in estate e di essersi messi d’accordo per portare avanti un trono farlocco.

I due, chiaramente, hanno sempre negato questa versione dei fatti ed hanno smentito, sempre, una ad una tutte le segnalazioni spuntate sul loro conto. Ad ogni modo, da quando la coppia ha deciso di interrompere la storia, però, sembra che le cose siano drasticamente cambiate. In particolar modo, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha dichiarato di essere venuta in possesso di informazioni alquanto compromettenti che riguardano i due protagonisti.

Raselli minacciava la D’Urso?

Nello specifico, la donna ha dichiarato di essere in possesso di alcuni screenshot in cui Giulia accusava il suo ex fidanzato di averla minacciata. Entrando maggiormente nel dettaglio, pare che lui avesse, in più occasioni, minacciato la sua ex di divulgare la verità sulla loro conoscenza. L’ex tronista, dunque, con queste parole avrebbe ammesso che i due si conoscessero già da prima e si fossero messi d’accordo sin dal primo momento, proprio come avevano sospettato molte persone.

Queste rivelazioni su Giulio Raselli e Giulia D’Urso stanno generando molto sgomento sul web. Per il momento, però, i diretti interessati hanno preferito tacere ma, a quanto pare, questo silenzio durerà ancora per poco tempo. Giulio, infatti, ha annunciato che presto farà delle Instagram Stories in cui parlerà ai suoi fan di alcune faccende molto discusse in questo periodo, tra cui anche la sua mancata partecipazione al GF Vip. Restiamo sintonizzati.