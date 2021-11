Il Paradiso delle signore spoiler 1 dicembre: Agnese fa una promessa, Salvatore spiazza la famiglia

Gli spoiler della puntata del giorno 1 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che per la famiglia Amato ci saranno un po’ di situazioni piuttosto intricate. Giuseppe è da poco partito per la Germania, ma Salvatore ignora completamente i reali motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione.

Per tale ragione, il giovane farà una proposta inaspettata a sua madre e sua sorella. Al grande magazzino, intanto, ci sarò grosso fermento per il lancio della nuova collezione firmata Flora Gentile Ravasi.

Bufera in casa Amato nella puntata dell’1 dicembre

Nel corso della puntata di mercoledì 1 novembre vedremo che Tina e Agnese avranno una conversazione molto importante. Le due donne si confronteranno su quanto esiste tra la sarta e Armando. La donna, allora, arriverà a prendere una decisione molto dura per il bene di sua figlia. Nello specifico, le dirà che non vedrà più Armando e rinuncerà per sempre a lui pur di non farla sentire a disagio. Dopo questa conversazione, però, la fanciulla prenderà una decisione, ovvero, deciderà di affrontare il capo magazziniere.

I due, così avranno una conversazione molto importante che riguarda il rapporto che intercorre tra Armando e Agnese. Nel frattempo, in casa Amato Salvatore si troverà a fare una proposta che lascerà tutti senza parole. Il giovane proporrà a sua madre e a sia sorella di andare in Germania da Giuseppe in modo da trascorrere il Natale tutti quanti insieme. Salvatore è ignaro dei reali motivi che hanno spinto suo padre ad abbandonare per sempre il tetto coniugale, pertanto, la sua richiesta creerà imbarazzo.

Fermento e intrighi al Paradiso delle signore

Armando, dal canto suo, parlerà con Agnese e la esorterà a comunicare a tutti quelli che non lo sanno ancora quali sono i veri motivi che hanno spinto suo marito ad andare via. La donna, però, continuerà ad essere un po’ titubante sulla faccenda. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata dell’1 dicembre vedremo che sarà tutto pronto per il lancio della nuova collezione firmata Flora Ravasi.

Vittorio esorterà tutte le veneri ad impegnarsi ancora più del solito in modo da rendere l’evento unico e irripetibile. Irene, dal canto suo, avrà un momento di cedimento. La fanciulla comincerà a temere che l’avvicinamento tra Gemma e Stefania possa spingere quest’ultima ad allontanarsi da lei. Proprio in virtù di questo, farà di tutto per allontanare le due.