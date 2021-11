Oroscopo 30 novembre 2021: Cancro stanchi, Capricorno verso una scoperta

Secondo l’oroscopo del 30 novembre i nati sotto il segno del Cancro devono riposare un po’, gli Ariete sono pieni di sorprese, mentre i Bilancia un po’ tesi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piena di sorprese. Siete persone che tendenzialmente amano mettersi in gioco e, soprattutto, andare oltre le proprie sfide. Non vi arrendete al primo ostacolo, tuttavia, anche a voi capitano i momenti di cedimento.

Toro. Interessanti risvolti in ambito professionale. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, fatelo. Dal punto di vista delle emozioni, invece, il cuore è un po’ chiuso con il lucchetto, apritelo pian piano, solo quando siete pronti.

Gemelli. Le stelle denotano una giornata all’insegna dei cambiamenti. Oggi potreste essere spinti a prendere delle decisioni anche piuttosto importanti che riguardano la vostra vita professionale e il vostro futuro.

Cancro. L’Oroscopo del 30 novembre vi invita a riposare. Questo mese è stato un po’ turbolento per molti di voi, pertanto, è il caso di ritagliarsi qualche momento per sé. In ambito professionale, invece, dovete tenere gli occhi ben aperti.

Leone. Impegnatevi di più nelle relazioni sentimentali. Spesso tendete a credere che tutto vi sia dovuto, ma non è così. I Leone amano sentirsi corteggiati ed amati, tuttavia, è bello ed importante anche dare, non solo ricevere.

Vergine. Quando un vaso si rompe, purtroppo, non tornerà mai più come prima. Cercate di interiorizzare questo concetto e andate oltre. In ambito professionale siete un po’ troppo pieni di cose da fare e la situazione vi sta sfuggendo di mano.

Previsioni 30 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Qualche momento di tensione potrebbe compromettere i vostri rapporti sentimentali e amicali. Non trascurate le persone che vi vogliono bene, in quanto non bisogna mai dare per scontate cose o persone.

Scorpione. L’Oroscopo del 30 novembre vi invita a dedicarvi un po’ di più alle persone che vi vogliono bene. Siate più premurosi e non abbiate paura di mettere in piazza i vostri sentimenti. Nel lavoro dovete essere risoluti.

Sagittario. Questo è il momento di schiacciare il pedale dell’acceleratore in amore. Se state pensando di cimentarvi in progetti importanti, questo è il momento di insistere. In ambito professionale, invece, è meglio riflettere bene prima di prendere una decisione.

Capricorno. Ottimo momento per quanto riguarda il lavoro, ci sono delle grandi scoperte e novità all’orizzonte. Chi sta pensando di concentrarsi su qualcosa di proprio farebbe bene ad insistere. In amore siete molto tenaci.

Acquario. Il passato non può più tornare, quindi, non dovete continuare a perdere del tempo a rimuginare su scelte fatte o cose accadute. In ambito professionale è importante guardarsi bene dai nemici, anche quelli mascherati da amici.

Pesci. I rapporti con il prossimo sono piuttosto favorevoli, ad ogni modo, è meglio non dare niente per scontato. In amore ci sono delle nuove occasioni in vista, ma non siate troppo puntigliosi ed esigenti.