Sonia Bruganelli attacca Miriana Trevisan: “Piagnona”, poi una rivelazione sui voti da casa (VIDEO)

Sonia Bruganelli ha registrato una diretta su Instagram in cui ha sbottato contro Miriana Trevisan. L’opinionista di questa edizione del GF Vip ha commentato la recente lite avvenuta tra la showgirl e Soleil Sorge e non ha potuto fare a meno di schierarsi dalla parte della seconda.

Malgrado l’influencer abbia pronunciato delle frasi piuttosto gravi e pesanti, la Trevisan avrebbe comunque esagerato nelle reazioni. Nel corso dello sfogo, poi, Sonia ha svelato anche un retroscena inerente le votazioni da casa. Scopriamo cosa è emerso.

Le parole di Sonia contro Miriana Trevisan

Nel corso di una recente diretta su Instagram Sonia Bruganelli ha sparato a zero contro Miriana Trevisan. Nello specifico, la moglie di Paolo Bonolis ha reputato davvero insopportabile il comportamento della donna all’interno della casa del GF Vip. A suo avviso, la showgirl sarebbe solita fare la vittima e piagnucolare su tutto ciò che le accade. Questa è una cosa che lei proprio non tollera, sta di fatto che anche quando parla con i suoi figli insegna loro a non piangersi mai addosso perché è una cosa orribile.

Pertanto, vedere che una donna adulta e indipendente come Miriana si comporti spesso come una ragazzina capricciosa è una cosa davvero insopportabile per lei. Insomma, parole davvero dure che, ancora una volta, sono servite alla Bruganelli per esaltare la sua preferita, ovvero Soleil Sorge. Nel corso del suo sfogo, poi, la moglie di Bonolis ci ha tenuto a porre l’accento anche su un’altra cosa.

Il retroscena della Bruganelli sulle votazioni

La donna, infatti, ha voluto fare un attacco anche al pubblico da casa. Nello specifico, Sonia Bruganelli ha detto che in una precedente puntata Miriana Trevisan era stata cacciata dal pubblico, ma poi è rientrata in casa in quanto aveva il biglietto di ritorno. Una volta rientrata, poi, alle votazioni successive è stata addirittura la preferita del pubblico. Secondo Sonia, dunque, anche i telespettatori sono un po’ incoerenti e non sanno neppure loro cosa pensare sui concorrenti.

L’opinionista, poi, ci ha tenuto a precisare anche un altro fattore, ovvero, la veridicità delle votazioni. I telespettatori, infatti, potrebbero essere spesso portati a credere che i voti da casa vengano falsati dalla produzione del reality show, ma la Bruganelli ha assicurato che non è così. La donna ha detto che se proprio c’è una cosa vera sono proprio i voti da casa.