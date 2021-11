Uomini e Donne, Tina Cipollari umilia una donna del parterre per il suo nome, lei quasi piange: “Bullismo di bassa lega”

Durante la puntata del 29 novembre di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha attaccato una donna del parterre semplicemente per il suo nome. La signora in questione è giunta da poco nello studio del talk show pomeridiano in quanto ha intrapreso una conoscenza con Biagio.

Sin dal primo momento si è capito che la donna in questione fosse molto timida e riservata, sta di fatto che è rimasta molto male dinanzi gli attacchi dell’opinionista. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Tina prende in giro una donna del parterre

Tina è sempre stata un’opinionista molto esuberante, tuttavia, quello che è accaduto nella scorsa puntata del talk show pomeridiano è stato reputato eccessivo da molti telespettatori. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Maria De Filippi ha presentato la signora Bernarda, una donna con cui sta uscendo Biagio. I due sono apparsi piuttosto sereni e complici, al punto da lasciare di stucco tutti i presenti in studio. Ad ogni modo, Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di intervenire sulla faccenda e lo ha fatto relazionandosi proprio con la donna del parterre.

L’opinionista, però, ogni qualvolta ha provato a pronunciare il suo nome è scoppiata in una fragorosa risata. Per tutto il tempo, infatti, non ha fatto altro che deridere la signora lasciando intendere che il suo fosse un nome davvero buffo. La donna si è molto risentita, al punto da decidere di lasciare il centro dello studio per tornare a sedersi al suo posto con le lacrime agli occhi. Biagio è subito intervenuto per difenderla ed ha provato in tutti i modi a tranquillizzarla.

Maria sgrida la Cipollari, il pubblico esplode

Il cavaliere ci ha tenuto a difendere la donna esortando l’opinionista a smetterla in quanto stesse esagerando. Anche la padrona di casa si è vista costretta ad intervenire per placare l’ilarità della sua collaboratrice. Ad un certo punto, poi, la conduttrice si è rivolta alla donna del parterre e le ha chiesto in modo serio se il comportamento di Tina Cipollari fosse un problema per lei. La signora, però, ha voluto smorzare i toni ed ha detto di no.

Maria, però, ha voluto comunque sgridare la sua opinionista dicendole di essere davvero infantile. Sul web, intanto, in molti hanno commentato l’accaduto accusando la Cipollari di essere una bulla e di comportarsi come una bambina dell’asilo. Anche chi si è sempre divertito con le sue scenette, stavolta non ha potuto fare a meno di andarle contro.

