Uomini e Donne anticipazioni oggi: Samuele lascia lo studio in lacrime

Oggi, martedì 30 novembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne e le anticipazioni ci rivelano che si parlerà soprattutto di Roberta. La tronista verrà chiamata dalla padrona di casa al centro dello studio per parlare delle sue esterne.

In seguito, poi, si parlerà anche di Matteo, che ha da poco cominciato questa esperienza sul trono, pertanto, le sue conoscenze sono ancora piuttosto blande. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Oggi a Uomini e Donne: Roberta delusa da Luca

A partire dalle 14:45, come sempre, su Canale 5 anche oggi andrà in onda una nuova puntata con Uomini e Donne e le anticipazioni sono esilaranti. Per quanto riguarda il trono classico, durante la messa in onda di ieri si è parlato di Andrea Nicole, la quale ha dato luogo a due splendide esterne con entrambi i corteggiatori. Quest’oggi, invece, si parlerà di Roberta, anche lei intenzionata a trascorrere momenti piacevoli con i suoi due corteggiatori, tuttavia, le cose non andranno esattamente così.

Maria De Filippi, infatti, farà sedere la ragazza al centro dello studio e le chiederà di raccontare cosa è successo. Con estremo malincuore, la giovane dirà di aver portato in esterna tutti e due i corteggiatori, tuttavia, Luca non si è presentato. Il ragazzo dirà di essersi arrabbiato per il comportamento che la tronista ha avuto nella precedente occasione, pertanto, ha deciso di non presentarsi.

Anticipazioni 30 novembre: Samuele va via

A così poco dalla scelta, chiaramente, un comportamento del genere non può che generare molto sgomento. Roberta ci è rimasta molto male, sta di fatto che in studio dirà di essere profondamente delusa dal comportamento del ragazzo. Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, ci svelano che entrerà in studio Samuele. Tra i due l’esterna c’è stata, tuttavia, le cose non sembrano essere andate nel modo sperato da lui. Il giovane avrebbe voluto ci fosse un bacio, ma ciò non è accaduto.

Durante la puntata, dunque, i due si confronteranno su questo aspetto e lui non potrà fare a meno di rimanere molto male. Per tale ragione, scoppierà in lacrime e lascerà lo studio. Al trono di Matteo, invece, non ci saranno esterne particolarmente interessanti, anche perché il ragazzo ha appena cominciato il suo percorso, pertanto, bisogna attendere ancora un po’ prima di assistere a qualcosa di più interessante.