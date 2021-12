GF Vip, Lulù si chiude in bagno durante la diretta e Signorini s’infuria: “Strafottente, scostumata, a noi ce ne frega di lei”

Nel corso della diretta di ieri sera del GF Vip c’è stato un episodio piuttosto increscioso che ha riguardato Lulù e Signorini. Tutto è accaduto nel momento in cui la Selassiè ha appreso che una tra lei e la sorella Clarissa avrebbe dovuto abbandonare il reality show.

La giovane si è chiusa in bagno ed ha cominciato a pronunciare delle frasi davvero poco carine inerenti il programma. Per tale ragione, il conduttore ha sbottato pesantemente. Scopriamo cosa è successo.

Lulù ha una crisi al GF Vip e si chiude in bagno

Ad un certo punto della diretta di ieri sera del GF Vip, Alfonso Signorini ha informato le concorrenti in nomination che sarebbe dovuta uscire una tra Lulù e Clarissa. Nel momento in cui è stato fatto questo annuncio, però, la prima ha dato di matto. La giovane è corsa in bagno ed è scoppiata in lacrime. Le sorelle e altri compagni d’avventura sono andati in suo soccorso per aiutarla, ma la ragazza non ha reagito bene.

D’improvviso, infatti, ha chiesto ai suoi coinquilini di andare via e di lasciarla in pace. Era profondamente sconvolta dal fatto che si sarebbe dovuta separare da sua sorella, pertanto, ha cominciato a dire di non fregarsene più di nessuno, né del programma, né di altro. Alfonso,, però, ha richiamato l’attenzione delle tre sorelle dicendo loro che ci fosse una sorpresa ad attenderle. Lulù, però, non ha dato peso alla cosa ed ha detto di non voler uscire dal bagno in quanto non le importasse più nulla.

Alfonso Signorini sbotta contro la principessa

Il suo atteggiamento ha indispettito il conduttore che, infatti, in men che non si dica è divenuto serio e perentorio. Alfonso Signorini ha sbottato contro Lulù durante la puntata di ieri del GF Vip e le ha dato della maleducata e della menefreghista. Inoltre, se a lei non importa nulla della trasmissione, figuriamoci quanto possa importare a tutto lo staff di lei. Per tale ragione, ha invitato le due sorelle ad andare in un’altra stanza a ricevere da sole la sorpresa.

Dopo poco tempo, poi, Lulù ha deciso di raggiungerle e si è parzialmente scusata con il conduttore. La giovane ha dichiarato di aver avuto un attacco di panico, pertanto, non è riuscita a controllarsi. Alfonso ha compreso il suo stato d’animo, ma l’ha esortata a mostrarsi più matura e rispettosa del contesto all’interno del quale si trova. Il pubblico da casa, stavolta, si è tutto schierato dalla parte del presentatore.