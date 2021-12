Alex Belli confessa nella notte di essersi innamorato di Soleil Sorge: “Amo tutto di te” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip c’è stato un epilogo inaspettato per due concorrenti. Alex Belli, infatti, ha confessato a Soleil Sorge che si è innamorato di lei. Questa confessione, chiaramente, cambia radicalmente le carte in tavola.

Dinanzi queste parole così importanti, dunque, adesso sarà davvero complicato per Alex continuare a parlare di legame “artistico” tra i due. Pertanto, vediamo come ha reagito Soleil e, soprattutto Delia Duran.

Lo scontro tra Soleil e Alex

A quanto pare il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge sta prendendo una piega del tutto diversa, in quanto l’attore ha ammesso di essersi innamorato. Durante la messa in onda di ieri sera del GF Vip i due hanno avuto una discussione in quanto la Sorge ha ammesso che, secondo il suo punto di vista, Alex si limitasse un po’ a causa delle telecamere. Queste parole hanno fatto infuriare il protagonista, il quale ha detto che non sarebbe stata certamente una telecamera a bloccarlo.

L’argomento, però, si è rivelato piuttosto sensibile e, molto probabilmente, dietro la reazione spropositata dell’attore si celava un po’ di risentimento. Questo perché, forse, Soleil aveva ragione. Proprio per questo motivo, nella notte i due ragazzi si sono chiusi in sauna ed hanno cominciato a parlare con calma di tutto. I protagonisti si sono confrontati su quanto successo poche ore prima e poi l’attore ha fatto la sua confessione.

Belli ammette di essersi innamorato della Sorge

Alex Belli, infatti, ha detto a Soleil Sorge di essersi innamorato di lei. In seguito, il protagonista ha aggiunto di amare ogni aspetto della personalità della sua interlocutrice. A colpirlo profondamente è stato, innanzitutto, il suo animo buono e la sua dolcezza. Anche se all’apparenza Soleil sembra molto pungente e fredda, in realtà ha un animo gentile. Ad ogni modo, Alex ha ammesso di apprezzare anche il lato più “cattivo” della sua coinquilina.

Questo ha fatto sorridere Soleil che, intanto, non ha potuto fare a meno di compiacersi per la dichiarazione d’amore del suo interlocutore. Nel frattempo, Delia si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. Dopo tutto ciò, la modella si è limitata semplicemente a condividere un messaggio scritto dalla sua amica Guenda Goria, la quale accusa Belli di continuare a mancare di rispetto alla sua donna e a non tutelarla malgrado le sue richieste.