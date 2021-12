Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia per sempre il programma: ecco cosa è successo (FOTO)

A Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena inatteso che riguarda Isabella Ricci. Per diverso tempo si è parlato di una possibile uscita di scena della donna dalla trasmissione, ebbene, a quanto pare questo momento è arrivato.

Durante la registrazione che si è verificata il 29 novembre, la donna ha deciso di abbandonare per sempre il talk show di Maria De Filippi. Scopriamo nel dettaglio quali sono i motivi e cosa è successo.

Le polemiche su Isabella Ricci

Questa settimana le registrazioni di Uomini e Donne si tengono lunedì 29 e martedì 30 novembre. In entrambi gli appuntamento accadranno sicuramente episodi degni di nota. Per adesso, è trapelato quanto successo durante le riprese di lunedì scorso. Stando a quanto emerso dalle talpine presenti tra il pubblico del programma, le quali hanno provveduto a divulgare subito anticipazioni su quanto accaduto, Isabella ha lasciato il programma.

La dama è finita spesso al centro di polemiche nell’ultimo periodo, sta di fatto che in alcune registrazioni è stata anche assente. Questo aveva condotto molto telespettatori a credere che la donna avesse deciso di lasciare il talk show a causa delle troppe critiche. Ad ogni modo, durante la puntata registrata il 29 novembre, Isabella ha davvero deciso di andare via, ma lo ha fatto in un modo del tutto inatteso.

La decisione inattesa di lasciare Uomini e Donne

Isabella Ricci, infatti, si è seduta al centro dello studio di Uomini e Donne insieme al cavaliere che sta frequentando in questo periodo, ovvero Fabio. I due hanno cominciato a raccontare come avessero trascorso gli ultimi giorni ed entrambi sono apparsi piuttosto felici del legame che si è venuto a creare. Ad un certo punto del racconto, poi, i due hanno deciso di fare un annuncio, ovvero, hanno comunicato a tutti i presenti la loro volontà di uscire dal programma insieme.

Fabio ed Isabella, così, hanno salutato tutti i presenti ed hanno deciso di dedicarsi alla conoscenza reciproca lontano dai riflettori. Nessuno si aspettava una simile decisione da parte di Isabella dopo una conoscenza di così breve durata. Specie Gianni Sperti sarà rimasto sicuramente spiazzato da questo gesto. L’opinionista, infatti, ha sempre accusato Isabella di non essere realmente interessata all’amore, ma di essere in studio solo per scopi personali. Adesso, dunque, dovrà ricredersi.