Teresa Langella a Verissimo parla delle molestie subite da un medico, ma il web la attacca: “Vergognoso” (VIDEO)

Nel corso della puntata di Verissimo di sabato scorso, Teresa Langella è stata ospite di Silvia Toffanin ed ha raccontato in tv, per la prima volta, delle molestie subite. La giovane ha fatto molta fatica a ricordare questo dramma, ma accanto a lei c’era il suo compagno Andrea il quale l’ha supportata e sostenuta.

Tuttavia, tra i telespettatori c’è stato anche qualcuno che non è stato così clemente nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo il racconto, infatti, c’è addirittura chi si è permesso di insultarla. Vediamo cosa è successo.

Teresa parla delle molestie subite

Teresa Langella ha parlato per la prima volta a Verissimo delle molestie che anni fa ha subito da un medico. Lei si era recata presso questo studio per sottoporsi ad un’operazione di mastoplastica additiva al seno. Il primo intervento, purtroppo, non andò bene, pertanto, la donna si è trovata costretta a tornare dal dottore per fare altri accertamenti. In questa seconda fase, l’uomo in questione ha cominciato a comportarsi in modo poco professionale, sta di fatto che pare l’abbia molestata.

Dopo tanto tempo, durante il quale la giovane ha tenuto tutto dentro in quanto si vergognava, ha trovato finalmente il coraggio di raccontare tutto e, soprattutto, di denunciare. Attualmente, infatti, è in corso un procedimento legale finalizzato alla risoluzione di questo increscioso caso. Ad ogni modo, dopo aver aperto il suo cuore a milioni di telespettatori, la fanciulla si è trovata a fare i conti con qualcosa di inaspettato.

La Langella viene insultata sul web

Moltissime sono state le persone che si sono schierate dalla parte della giovane per mostrarle vicinanza e sostegno. Tuttavia, c’è stata anche una porzione di persone che, invece, ne hanno approfittato solo per insultarla. Per tale motivo, Teresa Langella ha voluto affrontare il tema delle molestie anche sui social ed ha speso qualche parola anche per difendersi dalle accuse. La donna ha detto di essere rimasta basita dal comportamento di alcune persone.

Permettersi di insultare o di criticare una persona vittima di violenze è una cosa davvero ignobile. Andrea, chiaramente, si è mostrato assolutamente d’accordo con lei ed ha provato a far capire alla sua compagna di non dare peso a tutti questi pettegolezzi infondati. Il giovane ha esortato la sua fidanzata ad andare avanti a testa alta e ad ignorare la cattiveria.