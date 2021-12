Il Paradiso delle signore trama 2 dicembre: Vittorio e Tina vicini al bacio, Umberto torna da Adelaide

La trama del 2 dicembre del Paradiso delle signore rivela che tra Vittorio e Tina comincerà a cambiare qualcosa. I due, infatti, si troveranno in una situazione piuttosto compromettente e saranno al punto di baciarsi.

Per quanto riguarda Umberto, invece, l’imprenditore reprimerà quello che sente per Flora e tornerà da Adelaide. In casa Amato, intanto, i segreti cominceranno ad avere gambe più che corte.

Tina e Vittorio vicini al bacio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 2 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che allo shopping center si respirerà un clima davvero emozionante. Per Flora è un giorno molto importante in quanto debutterà per la prima volta come stilista della nuova collezione che porta il suo nome. La sfilata si rivelerà un enorme successo, al punto che si concluderà con un’emozionante e soddisfacente standing ovation per la stilista. Le sue creazioni piaceranno davvero a tutti e il clima al Paradiso non potrà che essere positivo.

La situazione sfuggirà di mano a Vittorio e Tina. I due, infatti, saranno sempre più vicini e arriveranno addirittura a scambiarsi quasi un bacio. Tuttavia, qualcosa gli impedirà di andare oltre. In casa Amato, invece, Salvatore continuerà a credere che trascorrere il Natale tutti in Germania con il padre Giuseppe sia un’idea geniale. Per tale ragione, insisterà sempre di più con sua madre affinché accetti la sua proposta.

Trama 2 dicembre: Umberto e Adelaide di nuovo vicini

Salvo, chiaramente, è all’oscuro dei veri motivi che hanno spinto suo padre ad andare via e Agnese farà di tutto per impedire che li scopra. Ad ogni modo, la situazione comincerà a diventare davvero insostenibile. Pertanto, Agnese sarà ad un passo dal raccontare tutto a suo figlio. Per quanto ancora le bugie potranno continuare ad andare avanti? A quanto pare, non per molto. Anche a villa Guarnieri il clima sarà piuttosto teso.

Adelaide continuerà a diffidare pesantemente da Flora. La contessa proprio non si fida della figlia di Achille Ravasi e il fatto che Umberto le sia così vicino non è certamente un buon segno. Ad ogni modo, Umberto farà di tutto per reprimere il turbamento che nutre nei confronti di Flora. Per tale ragione, comincerà ad allontanarsi da lei. Il commendatore non vedrà altra via se non quella di avvicinarsi nuovamente a sua cognata. Quest’ultima, oltre a ricoprire questo ruolo, ricopre anche quello di amica e amante.