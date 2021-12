Oroscopo 1 dicembre 2021: Leone passionali, Acquario molto riflessivi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 dicembre denotano una giornata molto passionale per i Leone. I Sagittario devono tirare un po’ le somme, mentre gli Acquario riflettono troppo.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Esternate quello che avete dentro ed evitate di nascondervi dietro un dito. Bisogna mettersi in gioco qualche volta e fare fronte alle paure. Meglio rischiare e soffrire che non provarci affatto.

Toro. Pungenti e sagaci, queste sono le caratteristiche che accompagneranno la vostra giornata professionale. Imparate a non tenervi le cose dentro, in quanto con il tempo potrebbero crescere e diventare pericolose.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 dicembre vi invitano ad osare di più sul lavoro. L’indecisione accompagna la vostra vita e le vostre giornate, ma talvolta è opportuno fare un tuffo nel vuoto.

Cancro. Siete amanti dei chiarimenti e delle conversazioni. Non siete soliti lasciare che le cose vi scivolino addosso. Se avete un problema ne parlate in modo chiaro ed aperto, anche se talvolta potreste fare del male.

Leone. I nati sotto questo segno passeranno una giornata all’insegna dell’amore e della passione. Se siete alla ricerca dell’anima gemella questo è il momento di insistere. Sono favoriti i passi importanti

Vergine. In amore vi sentite finalmente appagati. Dopo aver passato qualche giornata un po’n burrascosa, adesso tutto migliorerà. Non perdete tempo ad inseguire persone che non vi dimostrano di essere disposte a stare con voi.

Previsioni 1 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi invitano a mantenere la calma, soprattutto nei rapporti interpersonali. Nella vita è importante anche scendere a qualche compromesso in certi casi, Non perdete mai di vista chi siete e cosa volete.

Scorpione. Imparare a stare da soli è la chiave fondamentale per riuscire a stare bene anche con gli altri. Non cercate di colmare con gli altri i vuoi che sentite dentro di voi. Riempiteli, piuttosto, con i vostri hobby, le vostre passioni e i vostri affetti.

Sagittario. Questo è il momento giusto per tirare un po’ le somme e fare il punto della situazione. Chi sta aspettando una notizia, sia inerente la sfera privata sia professionale, deve necessariamente avere un po’ di pazienza.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 dicembre vi invitano a pensare di più a voi stessi. Troppe volte siete proiettati sui desideri degli altri tralasciando ciò che fa stare bene voi.

Acquario. Siete caratterialmente estremamente razionali. Ad ogni modo, è necessario seguire un po’ anche il vostro istinto e il vostro cuore. Non impelagatevi in situazioni troppo complesse. Le cose semplici sono le più belle.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. A partire da oggi potrete vivere delle svolte, l’importante è che vi facciate trovare pronti. In ambito professionale potreste rimanere spiazzati da un cambiamento.