Uomini e Donne, nella puntata di oggi: festa per Tina, Isabella folgorata, Ida ancora polemiche

Ciò che andrà in onda nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 1 dicembre, dovrebbe essere il contenuto della prima parte della registrazione effettuata il 14 novembre. In tale giorno ricade il compleanno di Tina Cipollari, storica opinionista del talk show pomeridiano.

Per omaggiare la donna, la conduttrice le organizzerà una piccola festa. In studio continuerà a non essere presente Gemma Galgani, bloccata a casa a causa del covid. Al trono over, poi, continueranno le polemiche e i colpi di scena per alcune dame del parterre.

Festa a Tina nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che la conduttrice organizzerà un piccolo banchetto per festeggiare il compleanno di Tina Cipollari. Per l’occasione, lo staff ha preparato una torta che verrà portata all’interno dello studio. Contrariamente a quanto accade di solito, però, in questa circostanza non ci saranno i soliti battibecchi tra Tina e Gemma. Quest’ultima, infatti, sarà sempre assente dallo studio in quanto ha contratto il covid.

La dama sta bene, tuttavia, per ragioni di sicurezza è costretta a stare a casa in isolamento fino a quando non diventerà negativa. Ad ogni modo, dopo aver omaggiato Tina per il suo compleanno, si passerà a trattare le vicende di altri esponenti del parterre. Ida, ad esempio, si troverà di nuovo al centro di polemiche molto forti. La donna stava per lasciare lo studio in compagnia di Diego, tuttavia, all’ultimo momento qualcosa è andato storto.

Isabella spiazzata da un corteggiatore

La protagonista ci era rimasta così male al punto da decidere addirittura di abbandonare la trasmissione. Tuttavia, ha cambiato idea, pertanto, è tornata nel parterre. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che la dama si troverà nuovamente al centro di polemiche che riguardano il suo ex Diego. Diverbi piuttosto accesi anche per Isabella. Quest’ultima, però, non si lascerà scalfire molto dalle polemiche, specie perché sta vivendo un momento molto sereno.

Da poco tempo ha conosciuto un nuovo cavaliere, il quale si sta dimostrando particolarmente interessato a lei. La conoscenza è ancora piuttosto fresca, malgrado questo, però, sembrano esserci tutti i presupposti affinché i due possano arrivare a prendere la decisione di uscire dalla trasmissione insieme. Non ci resta che attendere per vedere se tutto ciò accadrà.