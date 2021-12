Uomini e Donne, spoiler trono over del 30 novembre: Gemma torna, matrimonio a sorpresa

Tra lunedì 29 e martedì 30 novembre sono state effettuate delle nuove registrazioni di Uomini e Donne e sono state trattate sia vicende inerenti il trono classico sia quello over. In particolare durante il blocco dedicato a quest’ultimo ci sono stati dei colpi di scena inaspettati. Una coppia ha annunciato un matrimonio a sorpresa.

Gemma Galgani, invece, è tornata in studio dopo essere rimasta a casa alcune settimane a causa del covid. Una coppia, invece, è stata pesantemente bersagliata. Vediamo tutto quello che è accaduto in modo dettagliato.

Gemma torna a Uomini e Donne il 30 novembre, liti tra Elena e Luigi

Le talpine presenti tra il pubblico di Uomini e Donne hanno rivelato quanto accaduto durante la registrazione del 30 novembre del trono classico e over di Uomini e Donne. La puntata è cominciata con il ritorno in studio di Gemma Galgani. La donna sta conoscendo un nuovo cavaliere che si chiama Leonardo e in studio è stata mandata in onda la loro esterna. Stando a quanto emerso, pare che tra loro ci sia una bella complicità al punto da cimentarsi anche in un esilarante ballo.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Gianni e Tina hanno deciso di ballare sotto le note di Greese. Successivamente, allora, Gemma e Leonardo li hanno voluti sfidare, pertanto, si sono cimentati anche loro in una performance molto divertente. Successivamente, poi, è stata la volta di Elena e Luigi. I due si sono seduti al centro dello studio ed hanno raccontato come stessero procedendo le cose. Durante il dibattito, però, non sono mancate le discussioni.

Matrimonio al trono over

Armando ha preso la parola per scagliarsi contro il cavaliere. Ancora una volta, il napoletano ha avuto molto da ridire sul comportamento assunto da un suo “collega” di parterre. Ad ogni modo, anche Elena si è mostrata piuttosto infastidita dal cavaliere dal cavaliere che sta conoscendo, pertanto, in studio c’è stato un vero e proprio caos. Dopo questo momento di tensione, però, il clima è stato stemperato dal ritorno di Antonio e Angela.

I due avevano lasciato il trono over di Uomini e Donne qualche settimana fa e ci hanno fatto ritorno nella registrazione del 30 novembre per fare un annuncio. I due protagonisti, infatti, sono stati lieti di rivelare a tutti che hanno deciso di sposarsi. Le nozze si terranno venerdì 17 dicembre e si tratterà di una cerimonia intima e riservata. I presenti in studio, chiaramente, sono rimasti spiazzati e commossi.