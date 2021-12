Bufera al trono classico di Uomini e Donne: Andrea Nicole e Ciprian si vedono di nascosto, Gianni e Tina furiosi

Martedì 30 novembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e Andrea Nicole e Ciprian sono finiti al centro di una bufera. I due ragazzi hanno confessato di aver avuto un incontro segreto all’oscuro della redazione.

Questo, chiaramente, ha sollevato un grosso polverone in studio, Specie Tina e Gianni hanno sbottato contro i due dichiarando di essere profondamente delusi. Vediamo cosa è accaduto.

La confessione di Andrea Nicole e Ciprian

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne è scoppiata una bufera su Andrea Nicole e Ciprian. Maria De Filippi li ha fatti entrare in maniera un po’ insolita in quanto i due hanno fatto il loro ingresso in studio insieme e si sono accomodati al centro. Successivamente, la tronista ha cominciato a spiegare che cosa fosse accaduto ed ha ammesso che la sera prima Ciprian fosse andato sotto casa sua per parlarle. Lei lo ha accolto di buon grado e i due hanno trascorso tutta la notte insieme.

Il tutto, però, si sarebbe consumato senza che la redazione sapesse nulla, cosa assolutamente vietata dal regolamento del programma. In realtà, le regole prevedono che i corteggiatori e i tronisti non devono assolutamente sapere dove siano le loro reciproche abitazioni, proprio per evitare che possano essere realizzati degli incontri segreti. Il fatto che Ciprian sapesse dove abita Nicole ha sollevato non pochi dubbi.

Tina e Gianni furiosi, scoppia la bufera in studio

Gianni e Tina, infatti, hanno accusato i due ragazzi di essere dei bugiardi e meschini in quanto hanno preso in giro tutti. Se i due si sono incontrati con tanta semplicità la sera prima, infatti, è probabile che quella potesse non essere la prima volta che hanno agito all’insaputa della redazione. I due, chiaramente, hanno smentito, tuttavia, gli opinionisti si sono detti profondamente delusi, soprattutto dalla tronista. Maria De Filippi, invece, non si è sbilanciata più di tanto nei confronti di Andrea Nicole e Ciprian.

In merito a Roberta, invece, durante la registrazione in questione la giovane ha ricevuto una lettera da parte di Luca. Il giovane non si è presentato in esterna ed ha deciso di scriverle una lettera d’addio. Che si tratti davvero di un saluto definitivo? Matteo, dal canto suo, è uscito con Federica e Martina. Entrambe le uscite sono state molto gradevoli, ad ogni modo, con la seconda è accaduto qualcosa in più. I due, infatti, si sono baciati.