Alex Belli sbotta contro la moglie Delia Duran: “Ha i conti pieni e rompe…” la frase sui soldi crea caos

In queste ore, Alex Belli si sta lasciando andare a pesanti sfoghi all’interno della casa del GF Vip specie contro sua moglie Delia Duran. La situazione, però, ha del paradossale in quanto pare sia il concorrente ad essere stufo della gelosia della sua compagna.

L’attore, infatti, è arrivato a pronunciare addirittura delle frasi piuttosto forti che riguardano le loro finanze. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha dichiarato l’ex protagonista di Cetovetrine.

Lo sfogo di Alex Belli contro Delia Duran

Dopo la messa in onda della puntata di venerdì scorso del GF Vip ci sono stati degli sviluppi, specie per quanto riguarda il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Durante la messa in onda del 29 novembre, Alex ha preso visione di alcune foto in cui si vede la sua donna in compagnia di un altro uomo. Secondo molti questa sarebbe solamente una trovata per far ingelosire Belli. Quest’ultimo, inoltre, è stato informato del fatto che la “moglie” non è affatto felice del suo continuo avvicinarsi a Soleil.

Per tale ragione, Alex ha avuto uno sfogo molto intenso durante il quale ha gettato fango addosso alla sua compagna. Nello specifico, l’attore ha esortato la donna a smetterla di guardare la televisione. Alex sente il bisogno di vivere questa esperienza nella casa del GF Vip senza le continue ingerenze da parte della sua donna. In seguito, poi, il protagonista ha pronunciato una frase poco carina inerente i loro conti in banca.

Il retroscena sui conti in banca

In particolare, Alex Belli ha sbottato contro Delia Duran dicendo che i suoi conti in banca fossero pieni, pertanto, la donna farebbe bene a starsene tranquilla in casa senza fare tutte queste storie. La frase stizzita dell’attore, aggiunta alla recente dichiarazione fatta nei confronti della Sorge, sta aprendo certamente nuovi scenari. Che il matrimonio tra i due sia ufficialmente entrato in una fase di crisi?

Nel frattempo, Soleil sta cominciando ad avere dei seri dubi sulla veridicità del comportamento di Alex. L’influencer, infatti, ha accusato il giovane di essere d’accordo con sua moglie in quanto ci sono troppi eventi strani e incongruenti che stanno venendo fuori. L’ex volto di Uomini e Donne è arrivata addirittura a dire al suo coinquilino che lui e sua moglie stanno mettendo in scena dei teatrini, avrà ragione?