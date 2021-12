Bomba sul GF Vip, Soleil e Delia si conoscevano già: ecco cosa hanno fatto qualche settimana prima del reality (FOTO)

Continuano a trapelare notizie alquanto interessanti sul GF Vip. In queste ore è spuntata una segnalazione davvero degna di nota che riguarda Soleil e Delia, secondo cui pare che le due si conoscevano già.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato una notizia secondo cui pare che le due donne abbiano avuto un incontro a poche settimane dall’inizio del reality show. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

I retroscena su Soleil e Delia, si conoscevano già?

Alex Belli è stato accusato di aver inventato teatrici insieme a sua moglie per fare sgomento nella casa del GF Vip, ma se i due non fossero gli unici ad aver tramato? Da poco, infatti, sul web è trapelata una notizia secondo cui pare che Soleil Sorge e Delia Duran, in realtà, si conoscevano già. Amedeo Venza ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del fatto che le due donne potrebbero aver tramato sin dal primo momento tutti i retroscena su cui tessere i loro teatrini.

Stando a quanto trapelato da questa segnalazione, pare che le due donne abbiano avuto un incontro segreto poche settimane prima che cominciasse l’esperienza del GF Vip. In tale occasione avrebbero preso parte il misterioso “Ciccio Pasticcio”, personaggio ignoto nominato più volte da Alex Belli, che molti riconducono a Fabrizio Corona, e un noto agente milanese. Tutti insieme, con la complicità di Alex Belli, dunque, avrebbero tessuto questo teatrino esilarante.

Le segnalazioni sulle foto della Duran

Alla luce di questa nuova rivelazione, dunque, non solo Alex e Delia sarebbero d’accordo, ma anche Soleil potrebbe essere una loro complice. In questi giorni, la Sorge sta sbottando contro Belli in quanto lo sta accusando di aver messo in scena delle cose fasulle insieme a sua moglie solo per far parlare di sé. Ma secondo questa nuova segnalazione, pare che le cose possano stare in un modo ancora diverso.

Intanto, anche sulle foto della Duran in compagnia di un altro uomo sono sopraggiunte delle novità. Nei mesi scorsi, infatti, sul web era girata voce che Delia sarebbe entrata in casa e sarebbe stata al centro di una paparazzata. Ebbene, a distanza di qualche tempo, il tutto è davvero accaduto. Chi ha diffuso questa anticipazione come faceva a sapere che sarebbe la faccenda si sarebbe realmente verificata? Le ipotesi di complotto, dunque, stanno prendendo sempre più piede. Adesso non ci resta che attendere per scoprire come il tutto evolverà.