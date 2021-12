Sophie Codegoni squalificata dal GF Vip? La concorrente dà della “Buscetta” a Maria Monsè (VIDEO)

Nella casa del GF Vip Sophie Codegoni si è resa protagonista di una frase per cui alcuni concorrenti stanno chiedendo che venga squalificata. In particolare, la giovane si è sfogata con alcune coinquiline in merito al comportamento di Maria Monsè.

Ad un certo punto, poi, la giovane ha adoperato la parola “Buscetta” per descrivere l’atteggiamento della coinquilina. Molti utenti del web stanno chiedendo l’immediata squalifica, così come accadde per Clizia Incorvaia, tuttavia, la situazione sembra essere totalmente diversa.

La frase per cui Sophie potrebbe essere squalificata

Sophie Codegoni ha pronunciato la stessa parola per cui Clizia Incorvaia fu squalificata dal GF Vip. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata con alcune compagne d’avventura criticando il comportamento di Maria. Nello specifico, la giovane ha dichiarato di non sopportare il fatto che la nuova arrivata faccia un po’ l’amica di tutti, dispensando finti sorrisini e parole gentili. Secondo il suo punto di vista, il suo comportamento sarebbe un po’ falso e costruito.

Ad ogni modo, per descrivere questo suo modo di fare, Sophie ha detto che Maria va a fare un po’ la “Buscettina” con tutti. La protagonista, dunque, voleva intendere “Prezzemolina”, ma ha sbagliato completamente termine. A quanto pare, Sophie ignora a che cosa si faccia riferimento quando si adopera il termine “Buscetta”. Proprio in virtù di questo, non sembrano esserci i presupposti per un provvedimento disciplinare.

Il confronto tra la frase della Codegoni e di Clizia al GF Vip

Quando Clizia adoperò questo termine, invece, era assolutamente conscia dell’allusione, pertanto, in quel caso non è stato possibile per la produzione del programma non agire immediatamente di conseguenza. In questa circostanza, invece, Sophie Codegoni ha peccato semplicemente di ignoranza, pertanto, non sembra sarà squalificata dal GF Vip. Anche la maggior parte degli utenti del web sembra assolutamente incline a questa teoria.

Il video in questione, infatti, è divenuto virale sui social in men che non si dica. In molti hanno compreso il senso della frase di Sophie, pertanto, ci hanno tenuto ad evidenziare l’enorme divergenza di intenzione tra lei e Clizia. Quest’anno, inoltre, al GF Vip si è deciso di applicare una politica differente. Per evitare le continue squalifiche dell’anno scorso, infatti, stavolta verranno valutate le intenzioni delle frasi pronunciate dai concorrenti e non i singoli termini in sé.