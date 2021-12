Il Paradiso delle signore spoiler 3 dicembre: Salvatore scopre il segreto di Agnese e fa un gesto inconsulto

Gli spoiler della puntata di venerdì 3 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che ci sarà un colpo di scena in casa Amato. Salvatore, infatti, scoprirà il segreto che nascondono Armando e Agnese e non ci vedrà più dalla rabbia.

Marco e Gemma, invece, avranno il loro primo incontro da soli. La giovane proverà a resistere alla tentazione, ma non ci riuscirà. Scopriamo, dunque, tutto quello che accadrà durante questa puntata.

Spoiler 3 dicembre: Stefania si trasferisce?

Le anticipazioni della puntata del 3 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Stefania penserà molto sulla richiesta che le ha fatto suo padre. L’uomo desidererebbe molto che la giovane andasse a vivere a casa sua, insieme alla sua nuova famiglia. Nell’episodio in questione vedremo che la ragazza comincerà a valutare seriamente questa decisione, che cosa deciderà di fare? Stefania andrà davvero a vivere con Ezio e la famiglia che ha con la sua nuova compagna? Lo scopriremo molto presto.

Per quanto riguarda Marco, invece, il nipote della contessa Adelaide chiederà a Gemma un incontro privato. La fanciulla proverà in un primo momento a resistere, tuttavia, non riuscirà a non cedere al fascino del nuovo arrivato. Pertanto, i due usciranno insieme e non mancheranno i momenti di pathos e di emozione. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore si troverà a fare un’amara scoperta.

Salvatore scopre la verità su Agnese al Paradiso delle signore

Il giovane Amato si troverà ad ascoltare una conversazione tra Armando e Don Saverio. Le cose che i due si diranno, lasceranno molto perplesso il ragazzo e, soprattutto, gli faranno sorgere dei sospetti. Nello specifico, il ragazzo intuirà che tra sua madre e il capo magazziniere potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel corso della puntata del 3 dicembre del Paradiso delle signore, dunque, vedremo che Salvo andrà da sua sorella Tina e la metterà con le spalle al muro.

Nello specifico, le dirà quanto appreso dalla conversazione intercorsa tra Armando e Son Saverio e chiederà esplicitamente a sua sorella se la loro madre abbia una relazione con Ferreris. La giovane, non riuscendo più a mantenere il segreto, deciderà di confidare tutto a suo fratello. Quando Salvatore vedrà che i suoi sospetti sono stati confermati darà di matto. La sua rabbia nei confronti di sua madre sarà notevole, al punto che deciderà di scappare di casa.