Oroscopo 2 dicembre 2021: Vergine favoriti in amore, Pesci cambiamenti sul lavoro

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 2 dicembre denotano una posizione molto positiva per i Vergine dal punto di vista dell’amore. Per i Pesci ci sono dei cambiamenti in arrivo, mentre gli Acquario sono un po’ tesi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo potrete emergere, quindi, non lasciatevi scappare certe occasioni. In ambito sentimentale, invece, è meglio non aspettare troppo.

Toro. Luna opposta nella giornata odierna. Questo favorirà la nascita di qualche piccola discussione. Sul lavoro ci sono delle faccende da mettere in chiaro. Cercate di non essere troppo petulanti.

Gemelli. Periodo fortunato dal punto di vista della sfera economica. In questo momento è favorito l’ingresso di denaro. Ad ogni modo, non siate troppo spendaccioni. In amore e nel lavoro è importante essere rapidi e non lasciarsi scappare delle occasioni.

Cancro. Lo spirito d’iniziativa sarà la chiave del vostro successo nel lavoro. Ad ogni modo, per quanto riguarda l’amore, l’oroscopo del 2 dicembre vi esorta a mantenere la calma e a non esasperare troppo delle discussioni.

Leone. L’essenziale è invisibile agli occhi. Talvolta tendete a concentrarvi troppo su quello che pensano gli altri sottovalutando i vostri reali sentimenti. Apritevi di più e siate onesti sia con gli altri sia con voi stessi.

Vergine. Venere è in aspetto positivo, pertanto, in amore farete faville. Questo è un momento molto importante per quanto riguarda il futuro. Cercate di agire in modo calmo senza lasciarvi condizionare da ciò che pensano gli altri.

Previsioni 2 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sono favoriti gli incontri e i nuovi inizi. Se siete alla ricerca di un impiego, forse è il caso di guardarvi attorno. In ambito sentimentale, invece, dovete fare una scelta, anche se potrebbe farvi stare male.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 2 dicembre denotano una giornata all’insegna del buon umore. Approfittate di questo periodo per concentrarvi sulle vostre passioni e sugli hobby. In amore è tempo di aprire il vostro cuore.

Sagittario. Questi giorni saranno un po’ tesi, tuttavia, dovete essere pazienti. A partire dal fine settimana, infatti, ci saranno dei risvolti davvero positivi in ambito sentimentale. Sul lavoro siete un po’ stanchi.

Capricorno. In amore vi aspettano giorni alquanto promettenti. Se siete in coppia, approfittate per trascorrere del tempo insieme al vostro partner. Se, invece, siete single, non disperate. Le cose belle accadono all’improvviso.

Acquario. Oggi potrebbe esserci qualche piccolo momento di tensione in amore. Mantenete la calma e impegnatevi di più sul lavoro. Dal punto di vista professionale è importante non strafare e non esigere troppo da voi stessi e dalle persone che vi circondano.

Pesci. Grandi cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Cercate di non commettere scelte troppo affrettate. In ambito sentimentale dovete venire in contro alle esigenze del partner se non volete rischiare di apparire egoisti.