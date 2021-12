Uomini e Donne anticipazioni giovedì: Ciprian sotto attacco, Ida delusa, novità su Biagio

Prosegue l’appuntamento settimanale con Uomini e Donne e le anticipazioni di giovedì 2 dicembre rivelano che si continuerà a parlare di Andrea Nicole. La scorsa puntata si è conclusa con Maria De Filippi che ha letto una lettera scritta da Ciprian per la tronista.

Le parole contenute al suo interno, però, non hanno molto convinto in prima battuta i presenti. Nella messa in onda odierna, dunque, vedremo che che il giovane continuerà ad essere attaccato. Novità in arrivo anche per Biagio. Scopriamo tutto quello che accadrà.

Polemiche contro Ciprian nella puntata di giovedì di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di giovedì di Uomini e Donne rivelano che continuerà il dibattito su Andrea Nicole e Ciprian, Quest’ultimo ha scritto una lettera alla tronista in cui le ha palesato, ancora una volta, il suo amore. Il giovane ha detto di essere profondamente legato alla tronista, pertanto, ha sentito il bisogno di scrivere nero su bianco i suoi pensieri. Ad ogni modo, in molti non sembrano credere molto alle parole del giovane.

Gianni, ad esempio, lo ha attaccato dicendogli di essere troppo costruito. Nella puntata di oggi vedremo che l’opinionista continuerà a dire di non apprezzare il comportamento del corteggiatore in quanto lo reputa piuttosto falso. Ciprian, chiaramente, si difenderà dicendo di essere sincero al 100% e la tronista sembrerà dargli credito. Alessandro, nel frattempo, continuerà ad essere piuttosto silenzioso. Il corteggiatore, ormai, è come se fosse entrato in una fase di rassegnazione in quanto, probabilmente, crede di non essere la scelta.

Biagio e Ida al centro dell’attenzione

Malgrado questo, però, continuerà a lottare per riuscire a conquistare il cuore di Nicole. In merito al trono over, invece, vedremo che Ida continuerà a mostrarsi piuttosto sconsolata in quanto, dopo l’ennesimo fallimento in amore, sarà davvero demoralizzata. In studio, poi, non mancheranno gli ennesimi battibecchi in cui verranno coinvolti anche altri esponenti del parterre.

Occhi puntati anche su Biagio, che nella scorsa puntata ha dichiarato di aver intrapreso una nuova conoscenza con Bernarda, la donna che è stata presa di mira da Tina per il suo nome. I due sembravano essere molto complici, quasi come non è mai accaduto prima d’ora. Per tale ragione, come si evolverà questa faccenda? La signora Bernarda sarà davvero la donna giusta per l’esuberante napoletano? Non ci resta che attendere per scoprirlo.